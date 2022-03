Le notizie del dating show più famoso di sempre, arrivano come un fulmine a ciel sereno! Un gesto inaspettato e delle parole inedite sconvolgono la situazione a Uomini e Donne. A parlare è un ex volto che non si nasconde dietro un dito, anzi dice le cose per come sono, senza paura degli haters.

Riuscire a non farsi condizionare dai cattivi commenti non è facile, ma bisogna sempre trovare un modo per andare avanti. Le parole fanno male, e certe volte alcuni esagerano portando avanti delle discussioni e degli scontri davvero poco piacevoli. I social sono l’arena preferita di coloro che vivono queste situazioni, e molti personaggio di Uomini e Donne oltre ad avere un grosso seguito di followers, hanno anche a che fare con gli haters. L’ex volto del programma decide di rivelare tutto, e le sue parole spiazzano i fan.

Amore, passione e gelosia, questi sono i principali sentimenti che si provano all’interno del dating show più seguito, Uomini e Donne. Nel corso del tempo e degli anni si susseguono diversi personaggi, e nonostante tutto, molti volti rimangono impressi nel cuore dei fan e continuano ad avere un grosso successo.

Tra le adulazioni, non mancano anche dei cattivi commenti che fanno letteralmente rabbrividire, perché le parole dette sono davvero feroci.

Così, tra un giudizio e l’altro, subentra il pregiudizio e la mancanza di rispetto del lavoro altrui. Ecco le parole dell’ex protagonista di U&D.

Ex Uomini e Donne rivela tutta la verità

Come se non bastasse, le news all’interno del format, abbondano! Eravate a conoscenza del fatto che l’amatissimo cavaliere confessa una verità del tutto inedita? Ma non finisce qui, perché l’argomento di oggi rappresenta in pieno la società di oggi. Invidie, critiche e cattivi commenti, sono il male di un contesto sociale che vive soltanto frustrazione riversandola nei confronti di chi di fatto non ha fatto nulla di male per meritarsi questi attacchi. L’ex volto di Uomini e Donne non si nasconde, anzi risponde a modo.

Si tratta delle tre sorelle Valli: Beatrice, Ludovica e Eleonora! Il trio in questione è sottoposto ad un intervista da parte della conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin.

Loro sono molto amate dai fan, ma al tempo stesso criticate. La ragione? Tra le sorelle non esiste alcuna invidia, anzi si sostengono a vicenda tanto da essere una vera squadra. Ma di contro, c’è chi non tollerando tanto amore o non essendo abituato a viverlo, getta critiche senza senso.

Tutto inizia dal fatto che Beatrice, sposata con colui che l’ha scelta, il tronista Marco Fantini e con il quale ha due figli, partecipa per prima al dating show. Poi lo fa anche la sorella Ludovica, e proprio il fatto di essere la seconda finisce per essere motivo di critiche ed attacchi.

Semplicemente, molti reputano che lei abbia avuto successo solo perché Beatrice le ha già spianato la strada. Insomma, un attacco inutile quanto inopportuno. Ognuna ha affrontato il suo percorso, ma soprattutto bisogna aver rispetto del lavoro degli altri. Così, risponde a tono:

“Io rimango dell’idea che se non si conosce la storia di una persona bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da “seconda casa” per qualche hanno.

Ho aperto Instagram nel 2012 e da subito ho iniziato a lavoricchiare qui sui sociale e a mostrare la mia vita, così come vivevo le giornate ogni singolo giorno.

Le persone mi hanno scritto “tu e Beatrice vi punzecchiavate, siete gelose, siete invidiose”. Questi commenti mi lasciano un po’ così, ci tenevo a dirvelo perché mi fate ridere. È vero, vado più d’accordo con Eleonora, perché mi rivedo molto più in lei a livello caratteriale. Ma credo che un po’ in tutte le famiglie c’è quello o quella con cui va più d’accordo.”

Sostanzialmente, sono tre giovani come tutte le altre, con passioni, caratteri e gusti differenti, essere vittime di scherno in questo modo non ha alcun senso. Non è la prima volta che un volto di Uomini e Donne viene trattato così, ricordate il caso dell’ex coppia tartassata dagli haters e il racconto in studio?

Insomma, il programma si fa sentire, sia quando è in onda che non, dimostrando quanto però sia importante parlare di questi argomenti. I cattivi commenti degli haters sono un grande problema, e bisogna rispettare sempre gli altri, sia che si tratti di realtà che di social media.