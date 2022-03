Manuel Bortuzzo, dedica da brividi dopo la prima notte con Lulù

Manuel Bortuzzo, dopo la prima notte con Lulù Selassiè fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, le dedica delle parole da brividi.

Il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip 2021, la prima dedica di Manuel Bortuzzo alla fidanzata Lulù Selassiè che ha riabbracciato dopo 50 giorni di lontananza, non si è fatta attendere. Dopo la prima notte trascorsa con Lulù fuori dalla casa di Cinecittà dove il loro amore è nato, Manuel, sul proprio profilo Instagram, ha dedicato un pensiero alla fidanzata.

Con una foto scattata nello studio del Grande Fratello Vip dove, tra un saluto e l’altro non si sono staccati un istante, Manuel ha scritto delle parole speciali alla fidanzata esprimendo tutto l’amore che prova per lei e che, in cinquanta giorni di lontananza, è diventato ancora più forte.

La dedica d’amore di Manuel Bortuzzo da pelle d’oca a Lulù Selassiè

Si sono piaciuti dal primo incontro, si sono scelti, conosciuti in tutte le loro paure, fragilità, pregi e difetti e si sono perdutamente innamorati dando vita ad una delle storie d’amore più belle che siano nate nella casa del Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, lontani per cinquanta giorni dopo la scelta di lui di abbandonare il reality lo scorso 24 gennaio, hanno contato i giorni, le ore e i minuti che mancavano al ricongiungimento che è avvenuto nel corso della finalissima della sesta edizione del reality show vinta da Jessica Selassiè che si è mostrata sui social dopo il trionfo.

Dopo essersi riabbracciati e baciati davanti alle telecamere del GF Vip, Manuel e Lulù non si sono staccati un attimo mostrandosi insieme anche in auto mentre raggiungevano casa Selassiè.

Dopo la prima notte trascorsa con la sua Lulù in intimità, lontani dai riflettori, Manuel ha dedicato il suo primo pensiero alla fidanzata scrivendo delle parole che hanno emozionato i fan che sognano con loro dal 22 settembre, giorno del loro primo bacio che Manuel ha scelto di fissare sul proprio corpo con un tatuaggio.

“Fiero della donna che sei, unica così in tutte le sue sfaccettature. La tua verità e quella dei tuoi sentimenti hanno vinto nella vita. Ora che sei di nuovo tra le mie braccia piccola mia, possiamo tornare a vivere nel mondo d’amore che abbiamo tanto sognato, ti amo come se non ci fosse un domani piccola Lulú ❤️ Tutto quello che di più bello ho è per te”, ha scritto Manuel.

“Ti amo, my babylove”, ha scritto Lulù usando il nomignolo con cui chiamava Manuel anche nella casa del Grande Fratello Vip.