Jessica Selassiè, dopo la vittoria al GF Vip si mostra così: fan increduli!

Jessica Selassiè ha trionfato al Grande Fratello Vip e dopo la diretta con Alfonso Signorini su canale 5 si è mostrata come mai prima di questo momento!

Jessica Selassiè è stata la vincitrice di questa sesta ed infinita edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. La Princess era entrata come uno dei concorrenti più sconosciuti di questa stagione ed il suo percorso era iniziato anche un po’ in sordina se paragonato a quello della sue due sorelle, Lucrezia e Clarissa, ma durante il corso di questi mesi nella casa più spiata d’Italia è riuscita ad avere una vera propria evoluzione che è stata premiata dal pubblico del piccolo schermo degli italiani che ha voluto eleggerla come propria vincitrice.

Subito dopo la puntata, Jessica Selassiè si è mostrata come mai prima d’ora incantando i suoi fedeli sostenitori con un lato inedito della sua personalità che è stato apprezzato e non poco.

GF Vip: Jessica Selassié dopo la vittoria si mostra così!

Jessica Selassiè è riuscita a trionfare in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha battuto ogni record, battendo Davide Silvestri che per settimane e settimane era stato indicato come il possibile vincitore di quest’anno, ma la sua semplicità, la sua crescita personale hanno avuto la meglio su ogni cosa ed è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo.

Subito dopo la vittoria, la Princess ha deciso di mostrarsi in una vesta inedita sui social in quanto per la prima volta dopo mesi si è mostrata in una breve clip, che trovate in fondo a questo articolo, felice e spensierata. Jessica è apparsa sicura di sé, soddisfatta del percorso fatto e che ha avuto i suoi giusti riconoscimenti. Il percorso della Selassiè non poteva non concludersi in questo modo, diventando quasi un esempio per tutte le ragazze della sua età che spesso hanno sentito di vivere all’ombra di qualcuno ma che ora hanno trovato quel guizzo dentro se stesse per iniziare a brillare di luce propria.

Jessica Selassiè ha vinto il Grande Fratello Vip e non solo. Jessica ha vinto una scommessa contro se stessa, dimostrando agli altri che è molto di più di quello che hanno sempre creduto e che la tranquillità e la gentilezza possono essere ancora una volta le armi vincenti di una persona. Doti che soprattutto in un contesto come quello della casa più spiata d’Italia non sono affatto scontate.

Jessica dopo il GF Vip è pronta a continuare il suo cammino, che speriamo sia ricco di soddisfazioni.