Royal Family: la decisione definitiva sul ritorno a casa

La decisione sul suo ritorno a casa ha acceso la discussione all’interno della Royal Family. Adesso è arrivata la sua decisione definitiva: ecco qual è

Le vicende legate ai membri della Royal Family hanno sempre attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, soprattutto se riguarda il ritorno a casa di uno degli esponenti più noti dell’ambiente monarchico. L’addio che ha fatto più discutere è sicuramente quello di Harry e Meghan, che gli inglesi hanno definito ‘Megxit’, addebitando chiaramente le colpe all’ex attrice statunitense.

All’inizio del 2020, infatti, i Sussex hanno deciso di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia ha optato per gli Stati Uniti d’America, trasferendosi nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi vivono in una splendida villa nell’area di Montecito. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Ma oggi ti vogliamo parlare di un altro ritorno a casa, quello di Juan Carlos di Spagna, il quale ha preso una decisione definitiva sul suo possibile ritorno a Madrid. Dopo le vicende giudiziarie che lo hanno colpito negli ultimi anni, Juan Carlos si è trasferito ad Abu Dhabi. Scopriamo insieme se il re emerito tornerà in Spagna o se ha deciso di restare nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Royal Family, Juan Carlos non torna in Spagna

La decisione è definitiva, Juan Carlos non tornerà a vivere in Spagna. Nonostante l’archiviazione delle procedure giudiziarie nei suoi confronti, il re emerito ha dichiarato di voler restare ad Abu Dhabi. I magistrati lo hanno dichiarato “non perseguibile” per il reato di corruzione, quindi non ci sarà alcun processo nei suoi confronti, come i media iberici avevano annunciato l’anno scorso. Questa decisione non lo assolve totalmente dalle accuse, ma sicuramente non potrà arrivare alcuna condanna.

Juan Carlos si trova negli Emirati Arabi Uniti dal 2020, quando lo scandalo stava diventando troppo forte ed è stato costretto a lasciare la Spagna. Ecco parte del comunicato inviato al figlio Felipe: “In questo momento, per ragioni private, preferisco restare stabilmente ad Abu Dhabi, dove ho trovato la mia serenità. Sono dispiaciuto per quanto successo ma sono anche orgoglioso di quanto fatto per la libertà della Spagna”.

Juan Carlos, che è un grande appassionato di calcio, ha dichiarato di voler comunque rientrare ogni tanto per visitare i propri parenti. Sembra che Felipe VI abbia accolto con favore questa decisione, che sicuramente non metterà in imbarazzo la corona spagnola. La questione legata alle tangenti con l’Arabia Saudita ha colpito molto i cittadini spagnoli, probabilmente è meglio che il re emerito (coinvolto anche in uno scandalo legato ad una presunta relazione extraconiugale) resti lontano dai radar della stampa ancora per qualche anno.