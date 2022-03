Matrimonio a prima vista Italia 2022, chi resta sposato? La scelta che non t’aspetti

Matrimonio a prima vista Italia 2022 la scelta finale: la decisione delle tre coppie, chi resta sposato. Il pubblico sempre più appassionato

Stretta finale per le coppie di Matrimonio a prima vista Italia, edizione 2022. Chi conosce il programma sa che si tratta di un vero e proprio “cult” della televisione italiana. In onda su Real Time, racconta delle tre coppie di sconosciuti che si sposano il giorno stesso in cui si vedono la prima volta. Siamo arrivati all’epilogo, perché dopo il matrimonio e il periodo di convivenza (viaggio di nozze incluso) gli sposi decideranno se proseguire insieme nel loro percorso oppure separarsi, procedendo con un regolare divorzio.

Su Discovery Plus la puntata è già andata in onda, ma si tratta di un canale in abbonamento. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, l’appuntamento è su Real Time. E’ arrivato il momento in cui le coppie faranno la loro scelta e decideranno se proseguire. Attenzione, però. Perché arriverà anche un episodio conclusivo, che sarà una sorta di “e poi” dove il programma si soffermerà su come sono andate le cose dopo la scelta degli sposi.

Matrimonio a prima vista, è arrivato il momento della scelta: focus sulla coppia più “affiatata”

Le coppie sono formate da Antonio Quarta e Giorgia Rosati, Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi, Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco. La “speranza” è che almeno una delle tre decida di proseguire insieme, ma non è semplice fare una previsione. Spesso le coppie vanno avanti dopo il programma, finendo poi per lasciarsi dopo un periodo di vita “vera”. Ad esempio, Antonio e Giorgia sembrano partiti con il piede giusto. Lui è un ragazzo del Salento, vulcanico e generoso.

La romana sembra contenta di averlo conosciuto, apprezzando questo tipo di personalità. Tuttavia ha visto nel marito qualcosa di “forzato”, con lui che sembra convinto di volersi innamorare per forza. Tra loro non c’è stato ancora contatto fisico, ma sembrano esserci le premesse per qualcosa di più solido. Va detto che Giorgia aveva spiegato di non provare (almeno inizialmente) una particolare attrazione nei suoi confronti. Però forse piano piano sembra che si stia lasciando andare…