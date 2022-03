Guendalina Tavassi, il gesto romantico in Honduras che spiazza tutti arriva da Lui!

Guendalina Tavassi prima di partire per le Honduras, per dare vita alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, è rimasta senza parole di fronte al gesto romantico fatto proprio da Lui!

Non è di certo un mistero che Guendalina Tavassi sia pronta a ripetere l’esperienza all’Isola dei Famosi. L’ex gieffina già diversi anni fa, quando al timone del progetto c’era Simona Ventura, aveva preso parte al programma ed ora è pronta a partire di nuovo ma questa volta non sarà da sola.

Come confermato da Ilary Blasi stessa, quest’anno i concorrenti saranno divisi in single e coppie. Chi partecipa in coppia, come nel caso della Tavassi, non ha alcun problema, mentre i single dovranno trovare un partener. Guendalina ha scelto di prendere parte a quest’esperienza al fianco di suo fratello Edoardo Tavassi, noto nel mondo della cronaca rosa per aver avuto una breve relazione con Diana Del Bufalo, reduce dal successo di LOL 2.

Guendalina Tavassi prima dell’Isola dei Famosi però ha ricevuto un romantico gesto che l’ha lasciata senza parole, così da poter iniziare quest’esperienza nel migliore dei modi. Lui sì che sa come farle tornare il buon amore.

Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi senza parole prima della partenza

Guendalina Tavassi non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, che è rimasta gelata dalle parole di Signorini alla finale del Grande Fratello Vip, ed ora può partire senza alcun dubbio con il piede giusto in quanto ha ricevuto un romantico gesto da parte del suo nuovo fidanzato.

“Ecco i pianti e le emozioni che ti trafiggono il cuore“ ha esordito la naufraga di Ilary Blasi nelle sue Instagram Stories, mostrando ai suoi fedeli sostenitori il dolce gesto di lui avuto poco prima della partenza. “Ti amo vita mia e grazie di esistere e grazie per tutto quello che fai ogni secondo della mia vita” ha poi proseguito, lasciandosi andare a sua volta ad una dolce dedica social, mostrando un lato più sensibile della sua personalità. Un lato che spesso tende a nascondere per far prevalere quello più divertente e spensierato.

“Sei il mio tutto ovunque sarai ovunque sarò” ha poi aggiunto, concludendo con un pizzico di ironia che da sempre l’ha contraddistinta durante il corso della sua carriera sul piccolo schermo degli italiani. “P.s. comincia a fare amicizia pure con un fioraio in Honduras e ci conto”

Guendalina Tavassi prima dell’Isola dei Famosi è riuscita ad ottenere la giusta carica di cui aveva bisogno.