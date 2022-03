Lulù Selassiè torna sui social: la prima storia con Manuel è da impazzire

Lulù Selassiè torna sui social dopo il Grande Fratello Vip e la prima storia con il fidanzato Manuel Bortuzzo fa impazzire i fan.

Lulù Selassiè è la vincitrice morale del Grande Fratello vip 2021. Con il suo stile e la sua personalità unica ed originale è diventata un vero personaggio conquistando anche le bambine che amano pettinarsi e vestirsi come lei come le ha svelato Sonia Bruganelli durante la diretta. Pur non essendo riuscita a portare a casa la vittoria, Lulù, nel corso dell’ultima puntata del reality show ha espresso tutta la sua felicità per aver riabbracciato dopo un mese e mezzo il fidanzato Manuel Bortuzzo e proprio con lui è tornata sui social dopo sei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà.

Conclusa la finalissima del Grande Fratello Vip 2021, dopo aver festeggiato con gli ex concorrenti, Lulù si è rifugiata tra le braccia di Manuel e, attraverso il profilo Instagram del fidanzato, è tornata ufficialmente sui social con una storia che è diventata immediatamente virale.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo: primo giro in macchina insieme tra musica e baci

Poche ore prima della finalissima del Grande Fratello Vip 2021 che ha decretato la vittoria di Jessica Selassiè che, sui social, si è mostrata così, Lulù aveva espresso il desiderio di poter fare un giro in auto da sola con il suo Manuel. Innamoratissimo della fidanzata a cui ha fatto una sorpresa speciale cantando e suonando per lei dal vivo 22 settembre, canzone di Ultimo, ma soprattutto data del loro primo bacio che ha tatuato sul collo, Manuel ha accontentato Lulù.

Terminati i festeggiamenti nello studio del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù si sono ritagliati del tempo per stare insieme e si sono concessi un giro in auto come documenta la storia pubblicata da Manuel sul proprio profilo Instagram. Sereni, felici, innamorati, sorridenti e spensierati, Manuel e Lulù cominciano a godersi la loro storia d’amore nella quotidianità sulle note di “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta che Lulù e Manuel si dedicavano ogni volta che risuonava nella casa di Cinecittà.

Lulù e Manuel, poi, hanno raggiunto casa Selassiè dove Lulù ha potuto riabbracciare tutta la sua famiglia e la sua cagnolina Alizèe di cui Manuel si è preso cura in sua assenza anche durante un viaggio a Napoli con la mamma della fidanzata.

Lulù finalmente ricongiunta con sua figlia 💘💘 (e un Babycat in aggiunta che non guasta mai)#fairylu pic.twitter.com/768OMfKzqk — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 15, 2022

Per Lulù, dunque, è stata una serata magica e ricca di emozioni di cui la più grande è stata tornare tra le braccia del suo grande amore.