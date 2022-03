Rompicapo intuitivo: indovina l’oggetto misterioso, è assurdo!

Passiamo più tempo a contatto con i nostri smartphone e le relazioni digitali, piuttosto che con noi stessi. Sai che risolvere un rompicapo può essere un ottimo metodo per valutare le nostre abilità? Ti sembrerà assurdo, ma basta poco per imparare qualcosa di nuovo e scovare degli enigmi interessanti.

Nello specifico, nell’indovinello di oggi abbiamo a che fare con un oggetto misterioso. Ebbene sì, potrebbe sembrare assurdo, ma dietro la consegna, si nasconde uno strumento, un utensile, chiamalo come preferisci, che viene utilizzato comunemente in certi contesti. Questo già è un grande aiuto, perché ci permette di immaginare di cosa si tratta, ma se non ti concentri come speri di risolverlo in meno di un minuto? Se scorri l’articolo trovi la soluzione, ma l’avrò vinta io!

Ti sembra scontata la soluzione? Posso confermarti che tutte le volte che ho pensato che la risposta del rompicapo fosse stata quella più ovvia, ho finito per perdere la sfida. In realtà, non bisogna avere chissà quale intelligenza per risolvere questi giochini mentali, ma senza dubbio c’è bisogno di grande spirito d’iniziativa.

Ricapitoliamo, ti riporto per iscritto la consegna, in modo da essere più chiara:

“La mia vita può durare qualche ora, quello che produco mi divora. Sottile sono veloce, grossa sono lenta e il vento molto mi spaventa. Chi sono?”

Pensi di essere in grado di mettere da parte dubbi e incertezze? Dopo aver trovato la soluzione ti sentirai molto più sicuro di te, perché non lo si può negare, vincere una sfida dà una certa soddisfazione.

Allora, ci sei riuscito da solo, oppure devo darti io la soluzione? Scorri l’articolo!

Rompicapo intuitivo: la soluzione, è a un soffio!

Come se non bastasse, nel nostro sito troverai una grande quantità di giochini e tranelli di qualsiasi tipologia. Dal tema storico, a quello fantasy, per poi passare ad uno dall’atmosfera horror! Insomma, c’è di tutto e di più. Prova il rompicapo visivo trova nell’immagine la parola pizza, sembra impossibile, ma fidati che la soluzione è sotto i tuoi occhi. Proprio come il rompicapo di oggi, guarda che è molto più pratico di quello che pensi!

Ci avevi pensato che la soluzione era proprio questa? La fiamma è l’elemento scatenante. Infatti, è proprio dall’elemento in questione che era possibile arrivare alla risposta, che è appunto sotto i tuoi occhi.

Hai visto che non è stato così difficile? La soluzione a questo giochino mentale è: candela!

Tutto dipende dall’effetto prodotto dal fuoco, che senza dubbio è l’elemento per eccellenza che consuma e divora. Ovviamente, come qualsiasi altro oggetto, anche la candela se più grande ci metterà più tempo a bruciare, al contrario se piccina.

Inoltre, il vento è un chiaro campanello dall’allarme: cos’è che può causare l’aria? Di sicuro, spegne una fiamma, e allora si arriva a riconoscere l’oggetto misterioso. Se ti è piaciuto questo indovinello, perché non provi il rompicapo logico-matematico dove devi completare la sequenza numerica?

Vedrai ti divertirai, anche perché dopo aver perso questa sfida, devi sicuramente esercitarti prima di gareggiare ancora contro di me!