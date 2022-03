Signorini mette in imbarazzo Ilary Blasi: domanda scomoda su Totti

Alfonso Signorini ha messo in imbarazzo Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip con una domanda scomoda su Francesco Totti.

Alfonso Signorini lo aveva promesso che durante la finale del GF Vip ci sarebbero state tante sorprese e tantissimi ospiti. La prima è stata Ilary Blasi, che è entrata in studio per la promozione della nuova stagione dell’Isola dei Famosi, che tornerà sul piccolo schermo degli italiani lunedì prossimo andando a sostituire attualmente occupato da lui.

La conduttrice ha dato qualche succosa anticipazione su che cosa andranno a vedere il pubblico del piccolo schermo quest’anno e tra una confessione e l’altra, Alfonso non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare una domanda sulla presunta crisi con Francesco Totti.

Al GF Vip è calato il gelo dopo la domanda del padrone di casa ma non è mancata la reazione di Ilary Blasi che ha rotto il silenzio sul gossip che la riguarda.

Ilary Blasi, è gelo al GF Vip: Alfonso Signorini indaga sulla crisi con Totti

Alfonso Signorini, che ha rotto ogni record con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, non appena ha avuto Ilary Blasi di fronte a sé non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di chiederle la verità sulla presunta crisi con Francesco Totti. Anche se in quel momento è stato impossibile non tonare un certo imbarazzo negli occhi della conduttrice che come al suo solito non si è risparmiata ed ha risposto alla domanda scomoda su Totti che l’è stata posta in diretta su canale 5.

“Non lo hai sentito? Sono separata in casa“ ha commentato la conduttrice romana, che lunedì prossimo sarà in onda con una nuova edizione dell’Isola dei Famosi, lasciando il pubblico del piccolo schermo piuttosto perplesso di fronte alla sua risposta in quanto alcuni sospettano che le sue parole fossero del tutto ironiche prendendo in giro i gossip sulla possibile crisi con l’ex capitano della Roma, mentre per altri la risposta era più seria in quanto era gelida quando ha pronunciato quelle poche e semplici parole per poi cambiare argomento.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio su Francesco Totti, ma chiarezza non è stata fatta.