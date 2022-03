Oroscopo 15 marzo 2022: alle stelle il Capricorno, nelle stalle i Gemelli!

Sentiamoci liberi di fuggire dalla routine qualche volta. Siamo autorizzati a perderci nel firmamento, perché davvero non ne possiamo proprio più di queste turbolenze continue che non ci fanno neanche perdere un momento per osservare il cielo. Se davvero tutte le avversità sono sfide per farci crescere le accettiamo, ma uno sguardo all’Oroscopo non fa male.

Dal manto stellato sono tante le informazioni che possiamo raccogliere, ma siamo pronti per decifrarle, o meglio accettarle? Sul piano relazionale e lavorativo ne succedono di ogni, ma d’altronde che altro modo esiste per sentirci vivi? L’Oroscopo di oggi è fatto di piccole rivelazioni, le quali rappresentano parte di quei tasselli mancanti che ci mancavano per raggiungere alcuni obiettivi prestabiliti. Scopriamo le previsioni della giornata.

Con l’Oroscopo di oggi non si tratta di imparare a fare sempre la cosa giusta, ma di ponderare bene le scelte. E’ un periodo ricco di tensioni, anche per i più fortunati. Come ogni cosa, l’amore, il lavoro e tutto il resto, sono fonte di pensieri e preoccupazioni, ma per chi si prepara, la riuscita può avvenire al meglio.

Si fa riferimento al fatto che ognuno vive le sue difficoltà, ma abbracciarle e affrontarle in maniera più opportuna, permette senza dubbio di essere un passo avanti alle avversità della vita. Essere “propositivi” è il mood giusto pe affrontare il mese di marzo, all’insegna dell’azione, ma senza dubbio c’è tanta imprevedibilità.

Dovremmo affidarci all’intuito? Effettivamente, questo primo consiglio potrebbe essere una soluzione nel contenere alcune problematiche sopraggiunte di recente. E’ anche vero che ognuno ha il suo modo per affrontare le cose. Ogni Casa Celeste ha i suoi pro e contro dal punto di vista caratteriale.

Pregi e difetti comuni, e se vengono messi insieme seguendo una strategia vincente, possono essere un’arma insostituibile per i segni dello Zodiaco. Ecco la classifica aggiornata.

Oroscopo: una giornata stellare per il Capricorno!

Che triade quella di oggi, solo segni con la corna! Ebbene sì, i fortunati della giornata sono: Capricorno, Ariete e Toro, che cielo! La verità è che siete gli unici che in questo momento, grazie al vostro temperamento, siete in grado di affrontare le tensioni del momento. Certo i vostri caratteri si fanno sentire, anche perché siete rispettivamente un segno di terra, uno di fuoco e un altro di terra, di sicuro non siete malleabili. Se sei dello Scorpione sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Deciso, inflessibile e puntuale, queste caratteristiche sono il tuo cavallo di battaglia, soprattutto saranno l’arma vincente nel risolvere una questione burocratica che da un po’ di tempo ti dà qualche problema. Infatti, al lavoro sarai impeccabile, mentre in amore tutto procede normalmente. Consigli: accetta qualche confronto in più con i tuoi colleghi, può aiutarti a superare alcune difficoltà.

Passiamo al guerriero dello Zodiaco, l’Ariete. Il combattente nato, pimpante, energico e perspicace, nel mondo del lavoro otterrà grandi soddisfazioni. Dopo tanto tempo i tuoi sacrifici verranno ricompensati, e questa situazione è già abbastanza evidente nei riconoscimenti dei colleghi che lavorano al tuo fianco. In amore le relazioni saranno positive, infatti tornerà un po’ di quella spensieratezza che ti mancava. Consigli: meno impulsivo e più riflessivo, so che sarà difficile, ma fidati, puoi farcela.

Che dire del Toro? Concreto e indissolubile, sei finalmente riuscito ad ampliare la visione delle cose. Infatti, è dal fronte amore che assorbirai grande energia, la quale si riverserà sul piano lavoro e avanzamenti di carriera. Non lo si può negare, sei un romantico nato, quando la sfera sentimentale è a posto, anche la tua persona riesce a raggiungere una certa tranquillità. Consigli: apprezza le piccole cose, vedrai che dai piccoli gesti troverai altra felicità.

Gemelli, siete caduti dritti dritti nelle stalle!

Niente di bello per questi tre: Leone, Aquario e all’ultimo posto, i Gemelli! Che vi succede? Fuoco, aria e ancora aria sono i vostri elementi, saprete canalizzare al meglio le energie? Diciamo che non siete facili da contenere quando siete in preda alle emozioni, ma nonostante tutto potete riprendervi seguendo alcune dritte fondamentali. Se sei del Sagittario sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Re dello Zodiaco, il fiero Leone. L’equilibrio ti manca, che si tratti di lavoro o amore, o qualsiasi altro rapporto, sei nel pieno di una crisi di nervi. L’irritazione regna sovrana, e questa volta non è soltanto per l’inclinazione del tuo carattere. Diciamo che sono le situazioni stanno volgendo a tuo sfavore, ma c’è sempre la forza d’animo che ti contraddistingue ad aiutarti. Consigli: prendi il meglio da te stesso, se vorrai inveire, cerca di tranquillizzarti passando del tempo con chi ami.

Passiamo al ribelle e folle per eccellenza, l’Aquario. Stress, stress e ancora stress, non ci sono altri modi per definire la tua condizione corrente. Diciamo che in amore tutto procede normale, ma è sul fronte lavoro che bisogna un attimo rivedere qualcosa. Sarà il momento di una piccola pausa? Consigli: approfitta di fugaci momenti di tranquillità per dedicarti a qualche hobby che ti fa stare bene, vedrai che ne avrai grande giovamento.

Concludiamo l’Oroscopo con i lunatici Gemelli, com’è possibile vedervi in fondo alla classifica? C’è una ragione, e si chiama mancanza di concentrazione. Che voi siate mutevoli come il vento è risaputo, ma è proprio il fatto di non prestare attenzione ad alcune condizioni che vi porta a perdere un importante progetto di lavoro. In amore niente da aggiungere. Consigli: è inutile ribadirlo, ma non siate superficiali, prestate la giusta importanza alle questioni che vi si pongono davanti.