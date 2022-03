Cari amici dell’Oroscopo di Instanews benvenuti. La situazione del mese di marzo è abbastanza complessa. Una parola per descrivere tutto? Assurdo! Il fatto è che ci saranno così tanti movimenti e cambiamenti, che sarà difficile stargli dietro. Ad iniziare da Mercurio in Pesci, la confusione abbonda!

Che il segno dei Pesci non sia poi così razionale lo si sa, visto che l’emotività e l’empatia sono il suo forte. Ma quello che più sconvolge è che le energie in questione porteranno Mercurio nella traiettoria di questo segno d’acqua per ora molto sfortunato. Cosa succede? Bisogna un attimo far il punto della situazione, anche perché sono diversi i transiti del periodo con gli effetti in arrivo. Incomprensioni, vista offuscata, e malessere condiviso, renderanno questa giornata particolarmente difficile da affrontare per i 3 più fortunati, figuriamoci per i malcapitati di turno.

Innanzitutto, soffermarsi ad osservare il firmamento, potrebbe essere la soluzione a tanti problemi della giornata. Quante volte ci si mette davvero ad ammirare il cielo? Troppe poche, altrimenti capiremmo che siamo soltanto un minuscolo granello di sabbia in questa infinità che si chiama Universo.

Allora, se gennaio è stato all’insegna della riflessione, mentre nel mese di febbraio si è parlato di chiarezza, è a marzo che si inizia ad agire nel concreto. Il futuro non è facile da affrontare, ma con una buona dose di consigli e di comprensione, ci affacciamo alla spiritualità.

Mercurio è il pianeta de pensiero, e per tutto gennaio è stato in moto retrogrado. Cioè soltanto illusoriamente sembrava di perseguire un moto contrario, in realtà era solo più lento. E’ però questa condizione che non ha giovato quando è tornato in moto diretto.

Perché dal continuo arrovellarsi sulle situazioni, i segni dello Zodiaco sono cascati in un vero turbinio di cambiamenti. Stravolgimenti e incomprensioni hanno letteralmente devastato il mood di alcuni di loro, ed avere i Pesci in questa posizione di “esilio” complica le cose.

Ai Pesci non piace essere costretti al silenzio, specialmente quando la fantasia, l’emotività e le pulsioni non riescono ad essere contenute. La comunicazione sarà disturbata per tutti i segni, infatti siamo pronti per analizzare caso per caso.

Oroscopo: giornata di successo per il Toro!

Partiamo da una triade coraggiosa ed intelligente: Toro, Gemelli e Bilancia. Rispettivamente tre segni di terra, aria e ancora aria, non dobbiamo stupirci se l’intelletto di queste Case Celesti sarà valorizzato. La ragione risiede proprio nel fatto che hanno capito qual è il loro obiettivo, e dopo aver sofferto, sono pronti alla rinascita. Se sei del Sagittario sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo le previsioni dell’Oroscopo dal forte e tenace Toro, cocciuto quanto basta per restare saldo ai suoi ideali. Il transito genera una certa brillantezza nel pensiero, condizione che lo porterà finalmente a staccarsi dalla zona di comfort per esplorare ambiti diversi. Amore e lavoro ti sorridono, perché sei più sicuro di te. Consigli: affronta anche le piccole sfide, sarai inarrestabile.

Passiamo ai Gemelli, lunatici, ma pur sempre delle grandi menti! Sei in un periodo stressante, ma Mercurio che governa il tuo segno, è una manna dal cielo! Questo perché non sei stato tranquillo, ma delle situazioni lavorative pessime si risolveranno e prenderai un po’ di respiro. In amore tutto procede come sempre. Consigli: sii tenace, non dimenticare che sei più furbo di quello che pensi.

Che dire della Bilancia, il segno più raffinato? Il moto incentiva il tuo ingegno, che applicherai presto in situazioni lavorative in arrivo. In amore dedicati al partner, se sei single provaci con chi ti piace, smettila di essere così insicuro. Consigli: non essere timido, a volte è proprio rischiando che si prendono molti più pesci rispetto a quando si vive costantemente in allerta.

Pessimo cielo per l’Aquario, brutta giornata!

Questi tre segni dovrebbero restare a casa, ma ci sono dei buoni consigli per le previsioni dell’Oroscopo di oggi. Aquario, Scorpione e Leone, siete sulla strada giusta per scoppiare, perché i vostri elementi stanno per straripare vista la tensione. Rispettivamente: aria, acqua e fuoco, come pensate di vivere la giornata? Ecco delle dritte che fanno al caso vostro. Se sei della Vergine sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal ribelle per eccellenza, l’Aquario. La verità è che ti stai circondando di troppo malumore, e hai bisogno di startene tranquillo invece di applicare la tua follia benevola in assurdi litigi. Amore e lavoro flop. Specialmente dal punto di vista professionale, questo comportamento causerà la perdita di ottimi progetti futuri. Consigli: il transito dona acume d’ingegno, quindi sii più tranquillo, non devi per forza litigare anche con chi non ti ha fatto nulla.

Passiamo allo Scorpione, il più velenoso dello Zodiaco, ma anche il più leale. L’amore non ti fa stare tranquillo per ora, ti senti abbandonato a te stesso. Al lavoro soltanto rogne, insomma Mercurio come ti può aiutare? Certamente hai già delle ottime basi intellettive, in questo modo potrai emergere al meglio, ma non sempre va come si desidera. Consigli: non abbatterti, ci saranno cieli migliori, devi solo combattere.

Concludiamo l’Oroscopo di oggi con il Leone, il Re dello Zodiaco. Amore tutto procede con degli alti e bassi, ma è nella sfera lavorativa che il moto non ti aiuta. Troppe sfide in una volta, non è detto che le vincerai tutte come vorresti, ma ricorda che è la tenacia l’arma dei vincenti. Affronta te stesso, così da mangiarti il mondo! Consigli: guardati allo specchio e ricorda chi governa la propria vita, tu, e potrai farlo al meglio se crederai in te stesso.