Manuel Bortuzzo: prima la dedica per Lulù e poi la cena con Loro!

Manuel Bortuzzo,fa una nuova dedica alla fidanzata Lulù Selassiè, ma poi si concede una cena proprio con Loro!

Manuel Bortuzzo non smette di pensare alla fidanzata Lulù Selassiè che potrà riabbracciare tra cinque giorni, precisamente il 14 marzo, giorno della finalissima del Grande Fratello Vip 2021. Sempre più innamorato della principessa, Manuel ha fatto ufficialmente partire il countdown e, in attesa di poter riabbracciala e cominciare con lei un nuovo capitolo della sua vita, si è concesso anche una cena fuori con alcune persone che hanno scatenato l’entusiasmo dei fan.

Sentendo fortemente la mancanza della fidanzata Lulù che continua ad essere bersagliata di critiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Manuel ha scelto di scrivere nuove parole d’amore per la Selassiè prima di concedersi una serata di svago.

Manuel Bortuzzo: la dedica e la protezione per Lulù Selassiè e la cena con i moschettieri

Da quando ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo ha sempre protetto la fidanzata Lulù dimostrandole anche con gesti importanti tutto il suo amore per lei. Di fronte alle numerose critiche che Lulù sta continuando a ricevere nella casa, soprattutto da Davide Silvestri in primis e successivamente da Barù, Manuel, su Twitter, ha pubblicato una foto di un loro abbraccio scrivendo una didascalia molto significativa.



“Al sicuro tra le mie braccia”, ha scritto Manuel pubblicando una foto di un abbraccio dello scorso novembre in un momento in cui si era allotnanato da Lulù. Dopo la dedica speciale alla sua Lulù che ha difeso anche da un attacco di Maria Monsè, Manuel è partito per Milano insieme ad Aldo Montano con cui sarà ospite di Verissimo.

Con loro ci sarà anche Gianmaria Antinolfi con cui formano i tre moschettieri. Aldo, Gianmaria e Manuel, infatti, hanno creato un’amicizia vera e speciale all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, in quel di Milano, i tre amici si sono ritrovati a casa di Antinolfi. Con loro c’è anche Federica Calemme che nella casa ha cominciato una frequentazione con Gianmaria che, dopo l’addio di entrambi al reality show, hanno trasformato in una vera storia d’amore.

Come vedete dal video qui in alto, Gianmaria, Manuel, Aldo e Federica si sono concessi una serata tranquilla a casa in vista della nuova puntata del reality, in onda domani sera, in prima serata su canale 5.