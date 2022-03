Tutta la storia d’amore di Lulù e Manuel Bortuzzo nata al Grande Fratello Vip 2021: dal primo bacio fino alla decisione di convivere.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, in sei mesi, sono nati tanti amori, ma forse, la storia più bella è quella che hanno regalato al pubblico Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Si sono piaciuti subito il nuotatore e la principessa, ma per capire di essere fatti l’uno per l’altra ci hanno messo qualche mese.

Manuel e Lulù si sono incontrati per la prima volta il 13 settembre 2021 quando entrambi hanno varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno immediatamente cominciato a trascorrere tanto tempo insieme. A raccontate gli inizi della storia è stata proprio Lulù che, da finalista del Grande Fratello Vip, in attesa di poter vivere la sua storia con Manuel nella vita di tutti i giorni, ha svelato anche i dettagli del primo bacio non immortalato dalle telecamere del reality show.

Lulù e Manuel Bortuzzo, colpo di fulmine al Grande Fratello Vip: dal primo bacio alla convivenza

“Manuel per me è perfetto”, ha raccontato Lulù a Delia Duran e Davide Silvestri. La Selassiè, poi, ha raccontato gli inizi della loro storia d’amore. “Che cosa ti ha fatto innamorare?“, ha chiesto Delia. “La sua dolcezza, il suo viso e i suoi occhi buoni e dolci”, ha risposto Lulù. “Con me è stato dolcissimo sin da subito. In quel periodo non stavamo neanche insieme ed eravamo solo amici anche se sapevamo di piacerci. Io mi ero bruciata sul braccio con il ferro per i capelli e lui mi medicava tre volte al giorno”, ha raccontato Lulù.

Poi il racconto del primo bacio: “Lui dormiva nella stanza blu con Aldo (Montano ndr) e io nella stanza arancione. Un giorno, mi alzo per andare a fare colazione, e lo vedo seduto a letto. Ci guardiamo, corro verso il letto e sotto le coperte ci siamo dati il primo bacio”, ha detto ancora Lulù. Era il 22 settembre, giorno che Manuel ha scelto di tatuarsi sul collo.

Da quel giorno, Manuel e Lulù hanno affrontato tanti momenti difficili. Manuel, infatti, inizialmente, per paura, ha provato ad allontanarsi da Lulù due volte. Tuttavia, il sentimento è sempre tato vivo tra i due e lo scorso dicembre è arrivata la svolta. Manuel, infatti, si è ufficialmente dichiarato a Lulù con una dichiarazione d’amore che ha conquistato tutti.

“Per stare con te bisogna appassionarsi a te […] Ti devo prendere così come sei, con le tue fragilità. Devo essere contento anche dei momenti di debolezza che hai”, ha detto Manuel che, nel corso delle settimane trascorse insieme nella casa ha anche scritto una splendida lettera d’amore a Lulù.

“Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce di chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. E scusa se non riesco a darti tutto quello che vorresti, scusa se non ti faccio vivere le cose come lei hai sempre sognate. Ma avrà una fine? Sì, non riesco a dirlo con la certezza che hai tu, ma sì. Sarà un altro nostro inizio? Sì! Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi mi si riaccende tutto, torno a vivere, dimentico tutto, sono invincibile. Ci riesco, torno a camminare sorrido e vivo“, ha scritto Manuel in una lettera che ha commosso tutti i fan della coppia.

Il 24 gennaio scorso, Manuel ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, ma non c’è giorno in cui non abbia dimostrato tutto il suo amore per Lulù. Appena uscito dalla casa, Manuel è andato a casa della fidanzata per conoscere tutta la sua famiglia, in primis, la madre che gli ha fatto un regalo importante.

Questa sera, Manuel riabbraccerà Lulù e troverà tutto quello che Bortuzzo ha fatto per lei. Manuel, infatti, ha già organizzato una vacanza e la casa per iniziare ufficialmente la convivenza.

“Ho preparato la casa. Le lascio il tempo e lo spazio per godersi famiglia sorelle amici e quando vorrà, penso subito, casa è pronta e vivremo insieme“, ha detto Manuel a Verissimo.