Test personalità: matite colorate, acquerelli o tempere?

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo matite colorate, acquerelli e tempere: quale scegli? Qual è il tuo metodo preferito per colorare? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Matite colorate: sei una persona molto semplice, ti piace parlare chiaro per evitare inutili discussioni, soprattutto con le persone alle quali tieni di più. L’amicizia è importante per te, sei una persona socievole, ti piace stare in mezzo alla gente e passare il tuo tempo libero divertendoti con gli altri. Spesso ti capita di sognare ad occhi aperti e di fantasticare sul tuo futuro. Nonostante questo aspetto del tuo carattere, riesci ad essere particolarmente pratico quando devi prendere una decisione importante.

Acquerelli : ti piace dipingere con gli acquerelli? Bene, questo vuol dire che sei una persona molto empatica. Ti piace prenderti cura degli altri, riesci a comprendere le esigenze di chi ti sta intorno. Sei sempre in grado di usare le parole giuste per dare conforto a chi non sta passando un buon periodo. Non ami gli eccessi, sei una persona essenziale. Sai goderti la vita attraverso scelte semplici, facendo anche dei compromessi se è necessario.

Tempere: sei una persona passionale. Ti piace l'avventura, ogni scusa è buona per partire alla ricerca di nuove emozioni, da vivere con le persone che condividono la tua voglia di viaggiare. Sei sempre pieno di idee, non stai mai fermo e passi da un progetto all'altro con una scioltezza incredibile. Ogni tanto dovresti provare ad essere un po' più pratico per raggiungere i traguardi che hai in mente.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è il tuo colore preferito? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.