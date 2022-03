Uomini e Donne puntata 14/3/22, il passato torna a galla: confessione dolorosa in studio

A Uomini e Donne il passato è tornato a farsi sentire e la dolorosa confessione è arrivata in studio senza sconti.

Uomini e Donne è tornato con un nuovo appuntamento per inaugurare a pieno questa nuova settimana. La puntata non può che iniziare nei migliori dei modi in quanto al centro studio c’è Gemma Galgani. La dama durante la scorsa puntata aveva deciso di fare un massaggio al cavaliere Franco, appassionato di tale pratico, sperando di poter fare colpa su di lui.

Franco però ha ribadito ancora una volta che non c’è trippa per gatti poiché non nutre alcun interesse nei suoi confronti. Addirittura ha confidato che quando la vedeva da casa le stava pure antipatica, ma lei non si arrende e di mollare la presa non ha alcuna intenzione. Questo ovviamente non lascia indifferente la sua acerrima nemica Tina Cipollari che non riesce a comprendere come lei non riesca a frenarsi quando l’uomo che ha di fronte le dice chiaramente, anche in francese, che non è interessato a lei.

Gemma si risiede e la puntata di Uomini e Donne prosegue con le altre dame e cavalieri del Trono Over.

Trono Over di Uomini e Donne: la toccante storia di Lucia

Al centro studio si accomoda Alessandro che vuole un maggiore chiarimento con Vincenza. La dama ha deciso di troncare la loro conoscenza a causa della differenza di età, ma lui le fa notare che è stata lei a chiamare per conoscerlo e che le aveva ribadito più volte la sua età e aveva ribadito che non era un problema. La dama tentenna e dice di non aver provato nulla durante il corso dell’uscita.

Maria De Filippi chiama al centro dello studio Pinuccia e Lucia. Per loro due è arrivato il Signor Bruno che aveva già partecipato al programma 8 anni fa e sarebbe interessato a conoscerle. Le dame però rifiutano la loro conoscenza e non fanno altro che scatenare la furia di Tina Cipollari. L’opinionista critica le due signore affermando che non hanno alcun motivo per rifiutarlo in quanto un bel signore ed educato e loro sarebbero interessato soltanto ai belli e consiglia loro di abbassare le pretese che hanno sugli uomini perché non sono Sharon Stone. Tant’è che le fa anche specchiare.

Lucia rivela di non essere alla ricerca di un adone, ma di un uomo che faccia il primo passo in quanto nella vita ha sempre dovuto fare tutto lei e racconta il suo difficile passato. La dama è l’ultima di 26 anni e molti dei suoi fratelli non ha avuto modo di poterli conoscere perché morti durante la guerra. Che lei riesca a trovare l’amore proprio com’è successo alla sua collega che è pronta a mettere su famiglia?

Si passa al Trono Classico con Matteo Ranieri. Federica, dopo che è stata eliminata e ripescata da lui, ha scelto di non presentarsi in studio.