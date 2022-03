GF Vip daytime 14/3/22, l’esperimento fallisce in diretta: che figuraccia!

Al GF Vip l’esperimento del gieffino non è andato come avrebbe voluto e la figuraccia durante la diretta è stata inevitabile.

Il daytime del GF Vip torna questa settimana con l’ultimo appuntamento della stagione. Questa sera infatti il reality show condotto da Alfonso Signorini giungerà al termine dopo sei mesi dal suo debutto, decretando il vincitore di quest’anno. Per questo motivo l’appuntamento di oggi è molto speciale e sarà diviso in due parti.

Nella prima, la produzione è intenta a mostrarci le dinamiche nate in queste ore tra i vipponi più amati del piccolo schermo degli italiani, mentre la seconda è un collegamento con il padrone di casa che ci rivela tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera, ma attenzione perché le sorprese non finiscono qui.

Prima che la finale abbia inizio, è bene ricordare che i finalisti non sono ancora stati del tutto decisi in quanto c’è all’attivo un televoto tra Giucas Casella e Jessica Selassiè che decreterà l’ultimo finalista di questa sesta edizione, ma vediamo subito che cosa ha da offrirci la produzione del reality show di canale 5 in veste di questa ultimissima puntata.

Giucas Casella, esperimento fallito al GF Vip: Delia Duran crolla

Il daytime del Grande Fratello Vip parte con il botto, mostrandoci subito la contentezza e il senso di felicità che tutti i concorrenti stanno provando in queste ore perché finalmente dopo mesi lontano da casa riusciranno a vedere i loro cari. Per questo motivo bisogna festeggiare in grande e i concorrenti hanno organizzato delle vere e proprie performance in cui hanno cantato, ballato e recitato. Un modo del tutto originale per salutare la casa più spiata d’Italia che li ha accolti per questi sei mesi.

Giucas Casella ha deciso di deliziare i suoi compagni di viaggio con numero di ipnosi con Delia Duran, ma non tutto è andato come previsto in quanto le ordinava di avere il corpo rigidissimo invece è crollata non appena lui ha provato a reggersi su di lei. L’esperimento sembrerebbe essere fallito, ma lei sostiene di non essersi accorta di nulla.

Quest’esperienza ha senza alcun dubbio segnato tutti i concorrenti rimasti che mentre preparavano la valigia per far ritorno nelle loro case, si sono lasciati a dolci riflessioni in merito al tripudio di emozioni che hanno provato durante il corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia.

La parola, dopo bellissimi pensieri, passa al padrone di casa Alfonso Signorini che rivelerà tutte le anticipazioni della finale del Grande Fratello Vip . Il conduttore non è riuscito a trattenere l’emozione e ha però ricordato le dinamiche nate in queste ore in quanto i concorrenti sembrerebbero essersi divisi in maschi e femmine e la sfida continuerà anche questa sera e c’è già chi è convinto di aver scoperto l’identità del vincitore.