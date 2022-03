Vincitore Grande Fratello Vip 2021, chi è? Via tutti i dubbi: a trionfare sarà lei!

La finale del 14 marzo si avvicina, e come sempre accade il pubblico fa salire l’attesa su chi vincerà il Grande Fratello Vip 6

Mancano poche ore e finalmente scopriremo il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Appuntamento su Canale 5 alle 21.40 per l’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini. Anche questa sera ci saranno eliminazioni, e per questo il gruppo dei quattro finalisti non è ancora definito. Barù “ha fatto fuori” sia Soleil che Sophie, a chi toccherà adesso? Sicuramente chi resta nella casa ritiene di essere in corsa per vincere, ma la domanda è un’altra. Chi è il favorito? Il pubblico si divide e si interroga, e naturalmente impazzano i pronostici.

A sparigliare un po’ tutte le carte è stata la clamorosa eliminazione di Soleil Sorge. Perché lei era tra le favorite per la vittoria, e invece è uscita anzitempo, battuta proprio da Barù. A questo punto sembrano tornare tutti in gioco, su tutti la moglie di Alex Belli, che ha fatto parte proprio del triangolo con Soleil. La modella sudamericana, già finalista da tempo (è stata la prima, addirittura) a questo punto può davvero vincere. In effetti la sensazione è che a spuntarla possa essere una donna, e soprattutto una protagonista di una “romance” sentimentale. Delia, quindi, ma non solo: attenzione anche a un’altra protagonista.

Grande Fratello 6, chi sono i favoriti per la vittoria?

Anche Lulù è una seria candidata alla vittoria. In effetti la sua bellissima storia d’amore con Manuel ha colpito il pubblico. Si tratta di un amore che sembra decisamente sincero, e naturalmente colpisce l’amore della Selassié nei confronti del nuotatore disabile. Ecco perché il pubblico potrebbe premiare Lulù, che al di là di un aspetto stravagante ha dimostrato di avere una sensibilità molto particolare e un cuore grande. Non vanno dimenticati gli outsiders, tra questi sicuramente Davide Silvestri, Barù e Giucas Casella.

Improbabile, ma non si esclude che anche loro possano farcela vincendo al televoto. Abbiamo lasciato ai margini Jessica, l’altra sorella superstite tra le “princess”. In questo momento sembra la meno favorita, anche perché la storia d’amore con Barù non è decollata. E questo potrebbe porla in una posizione di svantaggio. Attenzione, però, per sono in azione anche i bookmakers: e a sorpresa per loro la grande favorita è proprio Jessica. Sarà davvero così?