Manuel Bortuzzo si lascia andare ad una confessione a cuore aperto sulla propria vita e svela la reazione di Lulù Selassiè alla sua verità.

Manuel Bortuzzo, dopo aver trascorso più di quattro mesi nella casa del Grande Fratello Vip mostrando le sue fragilità, ma anche tutta la sua forza, ha deciso di raccontarsi a cuore aperto condividendo anche con il pubblico le difficoltà che deve incontrare ogni giorno. a cuore aperto, schietto e sincero, Manuel ha svelato quelli che sono i suoi problemi quotidiani.

Un racconto sincero quello di Manuel che, lasciandosi andare all’amore che prova per Lulù Selassiè, le ha raccontato tutto della sua vita. Davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2021 Manuel ha svelato la reazione di Lulù di fronte a quella che sarà la loro quotidianità.

Manuel Bortuzzo svela tutto: l’intimità con Lulù Selassiè

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo ha deciso di raccontare la propria vita ad Alfonso Signorini. Sereno e tranquillo, Manuel ha parlato della sua disabilità senza filtri. “Le difficoltà per un ragazzo disabile partono da qualsiasi cosa: anche fare la colazione la mattina in un bar o prendere un treno diventa più complicato, bisogna chiamare prima e chiedere l’assistenza”, ha raccontato Manuel rimasto paralizzato dopo durante un agguato a Roma il 3 febbraio 2019 che il padre Franco ha recentemente ricordato su Instagram.

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, Manuel ha parlato anche di Lulù Selassiè da cui, inizialmente, si era allontanato per la paura che lei non potesse accettare tutto della sua vita come ha svelato poi Lulù quando entrambi non hanno più resistito al loro amore. Manuel che, fuori dalla casa trascorre tantissimo tempo con la famiglia della fidanzata e che dalla mamma di Lulù ha ricevuto un regalo prezioso.

“Con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa perché andiamo oltre a tutto – ha raccontato – voglio portarla al mare, è il suo posto preferito, ma questa carrozzina nella spiaggia non va avanti. Basterebbe mettere le passerelle vicino all’acqua. Così si può regalare un sogno a un ragazzo che vorrebbe vivere di queste bellezze. Con Lulù spero di avere una famiglia, potrei avere un figlio ma con una fecondazione artificiale”

“Ne hai parlato con Lulù?”, ha chiesto Signorini riferendosi alla possibilità di avere figli con la fecondazione assistita. “Si, lei appoggia qualsiasi cosa con grandissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore, però non tutte le persone sono Lulù“, ha concluso Manuel.