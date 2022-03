Coppia del Grande Fratello Vip brucia le tappe: il gesto che spiazza

Amatissima coppia del Grande Fratello Vip brucia le tappe e fa sul serio: il gesto pochi mesi dopo l’inizio del fidanzamento spiazza tutti.

Nella casa del Grande Fratello, in tutte le edizioni e in tutte le versioni, sia nip che vip, sono tante le coppie che si sono innamorate. Alcune hanno formato una famiglia come Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, Francesca Rocco e Giovanni Masiero ed altre stanno ancora insieme avendo davanti tanti progetti come Ceilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Anche nella casa del Grande Fratello Vip 2021 che si concluderà lunedì 14 marzo con la finalissima, sono nate tante coppie. Alcune stanno già vivendo la loro quotidianità insieme mentre altre devono ancora riunirsi. Una, tra queste coppie, ha già fatto un passo importante.

Coppia del Grande Fratello Vip 2021: presentazioni in famiglia importanti

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sono nati tanti amori. La prima coppia a formarsi è stata quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che si sono scambiati il primo bacio il 22 settembre. Mentre Lulù è ancora nella casa, Manuel ha conosciuto tutta la famiglia della fidanzata ricevendo dalla mamma di Lulù anche un regalo prezioso. Nella casa è nato anche l’amore tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme la cui relazione continua a gonfie vele. Infine, nella casa si sono innamorati anche Alessandro Bascioni e Sophie Codegoni.

Dopo l’eliminazione di Alessandro Basciano che, nella casa, ha avuto un crollo provocando la reazione di Sophie, ad un passo dalla finalissima della sesta edizione del reality show, anche la Codegoni è stata eliminata perdendo la sfida al televoto flash con Barù.