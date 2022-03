Chi l’avrebbe mai detto che il segno dei Pesci, dopo tanti ultimi posti, sarebbe diventato il primo? Domenica all’insegna della Congiunzione Sole-Nettuno porta delle grandi notizie per questo segno e non solo. Affrontiamo gli effetti dell’Oroscopo per tutti, perché ci saranno dei cambiamenti.

Parlare di transiti in un momento del genere è cruciale, perché si cede il posto all’azione. Dopo tanto riflettere e chiarirsi le idee, subentra il momento adatto per agire. Con l’Oroscopo analizzeremo la Congiunzione Sole-Nettuno, condizione che ha dei grossi effetti, i quali gioveranno a chi possiede un attimo intuito. Quindi, non resta che mettersi comodi, perché saltano fuori le previsioni che accompagneranno la giornata dei segni.

Occhi al cielo e orecchie ben aperte, l’Oroscopo di oggi ha in serbo delle grandi novità. Intanto, possiamo affermare che il firmamento è uno spettacolo da non perdere. Il manto stellato ci sorride, e allora godiamocelo un po’ visto tutte le difficoltà del momento. Dovremmo ricordarci che lo spettacolo della natura non solo è unico, ma è gratuito e rinvigorisce l’animo!

Nella scoperta della spiritualità, non possiamo non riconoscere i transiti del giorno. La Congiunzione è un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento che prevede due Astri posti alla stessa distanza rispetto un punto. I protagonisti di oggi sono il Sole e Nettuno, la Stella più luminosa e l’Astro del caos, il quale ben rappresenta l’emotività dei Pesci.

Infatti, questi due saranno proprio a 22° dalla Casa Celeste, condizione che permette di aguzzare l’intuito. I segni dello Zodiaco più intuitivi non perderanno un solo aspetto della giornata, perché l’intelligenza emotiva, la creatività, l’amore in tutte le sue forme, e la più grande verità umana, la libertà, saranno inarrestabili!

Quindi, subentra il bisogno di accettare compromessi e vivere il giorno nel modo migliore. Ma non solo, si tratta di accettare parti di noi stessi con le quali non sempre andiamo d’accordo, ma il dialogo interiore facilita anche i più complicati!

Ecco come la fortuna avvantaggerà i protagonisti del cielo di marzo.

Oroscopo: i Pesci sono i vincitori della giornata!

Partiamo con delle previsioni pazzesche per la triade qui rappresentata: Pesci, Cancro e Ariete, due segni d’acqua e uno di fuoco. La verità è che dopo tante pene, meritate i primi posti. La ragione risiede nel fatto che avete trovato quello che vi fa stare bene, allora rimboccatevi le maniche per tenervelo stretto. Se sei dello Scorpione sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno più mistico e profondo dello Zodiaco, i Pesci. Sei sul punto di scoppiare dalla felicità, perché l’amore che tanto ti mancava lo hai accolto e te lo stai godendo alla grande! La situazione ti porterà a fare delle piccole avventure interessanti, e sono proprio queste a rimetterti in forze. Al lavoro tutto bene. Consigli: la Congiunzione ti rende al top, le tue energie saranno inarrestabili e le più grandi qualità che possiedi ti daranno la possibilità di raggiungere buoni risultati.

Passiamo al Cancro, incompreso ma forte al punto giusto quando il transito glielo concede. Infatti, affermiamo che è proprio quest’ultimo ad aiutarti. Amore e lavoro saranno in equilibrio, proprio dopo un periodo passato a vivere delle situazioni stressanti. La serenità sarà di casa, e questo si rifletterà nei tuoi rapporti interpersonali. Consigli: vivi al massimo la pace che arriva nella tua famiglia, ne hai decisamente bisogno.

Che dire dell’Ariete? Il guerriero dello Zodiaco ce l’ha fatta, lo sappiamo quanto sia forte, nonostante il dolore nessuno può abbatterlo. Finalmente il moto concede una condizione di relax nella quale le tue energie intellettive si distenderanno in basi per progetti formidabili. Non significa che non ci saranno sfide, ma che queste le vivrai con meno ansia, perché sei più sicuro delle tue capacità in amore e al lavoro. Consigli: passa la giornata a fare quello che ami, è il momento per dedicarsi a te stesso.

Totale flop per la Vergine, meglio prendersi del tempo

Niente di bello per questi tre: Capricorno, Bilancia e Vergine, state sbagliando tutto e se non ve ne renderete conto presto, sarà troppo tardi poi rimediare. Cos’è successo? Succede che non capite che state perseverando nei vostri errori, incolpando gli altri di scelte vostre. Terra, aria e ancora terra sono i vostri elementi naturali, ricaricatevi, ne avrete bisogno. Se sei del Toro sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dall’organizzatore dello Zodiaco, il Capricorno. Cocciuto come un mulo, continui a ricadere su questioni passate. L’amore proprio non va, perché sarai scarico di passionalità, e la situazione porterà a litigi. La Congiunzione ti potrebbe aiutare perché ti condiziona molto, ma se non sei tu ad agire in modo consono, il risultato di certo non sarà positivo. Al lavoro tutto regolare. Consigli: non perderti d’animo, pensa ad essere meno assolutistico, sii più flessibile.

Passiamo alla Bilancia, il segno più raffinato dello Zodiaco chiude i battenti con la socialità. Guarda un po’, il tratto che più ti caratterizza è congelato dalla tensione di alcune situazioni. Se sarai bravo, riuscirai a chiudere relazioni amorose che ti fanno del male, se non sarai di nuovo alle prese con le stesse problematiche. Al lavoro niente di nuovo. Consigli: il transito ti aiuta molto, approfittane, ma come l’amico qui sopra, se non ti metti di verso, la vedo dura.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno della Vergine, pragmatica ma scarica. Il moto ti darà un certo potere intuitivo, ma se non accetti le critiche, dubito che potrai volgere la situazione a tuo favore. Amore e lavoro saranno carichi di tensione, ti aspetta un periodo all’insegna di grandi turbamenti. Ripeto, è compito tuo crescere, ma non accadrà di certo perseverando sugli stessi problemi di volta in volta. Consigli: ascoltare può essere la chiave della ripresa.