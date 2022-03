Serena Grandi sogno degli italiani, ma ricordate com’era da giovane? Foto

Com’era Serena Grandi da giovane? Le foto della famosa attrice da giovane sono stupefacenti: bellissima e per tutti gli italiani rappresentava un sogno



Inutile negarlo: Serena Grandi è stato un sogno erotico per moltissimi italiani, e ancora oggi resta una delle attrici italiane più famose. Per moltissimo tempo ha incarnato la tipica bellezza “vera”, ossia quella non costruita in palestra (o peggio dal chirurgo) di quelle donne semplici e in carne. Un fisico da togliere il fiato, con un seno naturale stupendo (e generoso) e un fisico statuario seppur con qualche “curva” lontana dai canoni di bellezza che spesso sono considerati quelli giusti.

E quel tocco in più era dato dal suo viso: non certo perfetto, ma proprio per questo dava all’attrice un fascino senza pari. Serena Grandi ha dimostrato di essere una brava attrice, anche se i ruoli che le hanno dato un enorme successo sono quelli a carattere erotico, dove Serena metteva in mostra il suo fisico sbalorditivo ed esprimeva una grandissima sensualità.

Serena Grandi, la regina degli anni ’80 faceva girare la testa a tutti

Non solo Tino Brass, ma ha partecipato ad altri film erotici (come ad esempio “L’iniziazione”) che hanno lasciato nell’immaginario di moltissimi ragazzi (oggi più che adulti) una fortissima carica sensuale. Anche per questo, oggi che non è più una ragazzina, la Grandi riscuote simpatia. Oggi Serena Grandi ha cambiato il suo aspetto fisico: le sue stupende forme generose sono diventati evidenti rotondità, ma a dirla tutta questo non ha interrotto il suo fascino.

Quando è stata coinvolta nel 2003 in una brutta vicenda giudiziaria (fu arrestata per droga, poi scagionata) l’attrice fu sommersa di affetto, che l’aiutò a superare il momento difficile. Nel 2017 l’abbiamo vista protagonista nel Grande Fratello Vip, ma in passato aveva partecipato anche ad altri programmi. Ha recitato anche nel film “Radiofreccia” con Stefano Accorsi e nella serie tv “Quo Vadis” di Gabriele Salvatores. Nel 2010 ha lavorato con Pupi Avati in Una sconfinata giovinezza e poi nel 2013 ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino.