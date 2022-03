Ex gieffino vuota il sacco: “Il segreto è in realtà un altro“

Il Grande Fratello Vip è agli sgoccioli: lunedì scopriremo finalmente chi sarà il vincitore di questa lunghissima sesta edizione.

In finale troviamo Lulù Selassié, Delia Duran, Davide Silvestri e Barù. Durante l’ultima puntata scopriremo chi sarà l’ultimo finalista tra Giucas Casella e la Princesse Jessica.

Durante l’ultima puntata, però, Alfonso Signorini ha voluto parlare anche di alcuni argomenti esterni alla Casa. Si tratta sempre di ex concorrenti, ma che ormai il pubblico ha deciso di eliminare.

Un ex gieffino sa tutto e vuota il sacco a proposito di un segreto. Il mistero si infittisce sempre di più, ma scopriamo insieme di cosa stiamo parlando

Giacomo Urtis sa tutto e vuota il sacco al GF Vip: “Il segreto è in realtà un altro”

Durante la puntata di giovedì, il Grande Fratello Vip si è preso qualche minuto per parlare della storia d’amore di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, entrambi ex concorrenti.

I due si sono conosciuti all’interno della Casa e si sono innamorati quasi da subito. La showgirl, eliminata lunedì, quando è entrata nello studio del GF Vip continuava a cercare il suo fidanzato che l’ha sorpresa alle spalle promettendogli di raccontarsi lontano dalle telecamere.

Nonostante sembrassero felici e innamorati, Miriana si presenta questo giovedì con tutt’altra versione, non spiegandosi molto bene però.

Dopo aver visto una clip di Biagio da Barbara D’Urso in cui raccontava che i due non si sono più visti da quel momento in studio, la Trevisan racconta la sua verità.

Miriana ha scoperto una clamorosa indiscrezione su D’Anelli e adesso ha un’idea chiara e totale della situazione.

I telespettatori sono scettici nei confronti di Biagio che addirittura ha fatto un gesto che ha fatto discutere molti fan della coppia.

“E’ successo qualcosa di strano quando sono entrata in studio, sentivo una freddezza. L’ho cercato e ancora voglio parlare con lui da sola. Mi dispiace deludervi, ma io ho ancora voglia di parlare con lui da sola […] Sono ferita. […] Sto guardando tutto” rivela dispiaciuta l’ex gieffina.

“Ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ancora. Ci siamo promessi di non portarci le telecamere dietro e lui l’ha fatto“ continua Miriana raccontando la sua situazione familiare: il padre è morto, sua mamma sta male e suo zio è venuto a mancare.

Era per questo motivo che non ha scritto né sentito Biagio, perché aveva altre priorità prima di lui.

“Noi ci siamo parlati, gli ho raccontato con gioia quello che era successo durante il giorno. Lui mi ha detto che sarebbe andato a lavorare e il giorno dopo ho visto quello (si riferisce a D’Anelli che va da Barbara D’Urso). Sto riflettendo. Sono confusa, sto ripensando agli avvertimenti della mia famiglia. Sto guardando per la prima volta chi è” commenta Miriana e conclude: “Provo ancora dei sentimenti, ma sono in una riflessione profonda, perché sono confusa. Dice che io l’ho sfruttato, quando in realtà sto aspettando un chiarimento“.

Ma l’ex gieffina non sta dicendo la verità, secondo un ex concorrente. Si tratta di Giacomo Urtis che ne sa sempre una in più del diavolo.

“IL SEGRETO IN REALTÀ È UN ALTRO, LO DIRÒ A TEMPO DEBITO. MIRIALAGNA CHE TRISTEZZA” scrive sul suo profilo Twitter il ragazzo e vuota il sacco.

IL SEGRETO IN REALTÀ È UN ALTRO , LO DIRÒ A TEMPO DEBITO#GFVIP — Giacomo Urtis (@giacomourtis) MARCH 10, 2022

Non è ancora dato sapere di cosa si tratta, ma Giacomo Urtis sa tutta la verità. Abbiamo potuto vedere un faccia a faccia tra i due innamorati, ma si è capito poco e nulla, forse proprio perché nessuno dei due ha detto la verità.

L’ex gieffino vuota il sacco al GF Vip ed io non vedo l’ora di scoprire tutto