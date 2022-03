Pierpaolo Pretelli e Mara Venier: così il fidanzato di Giulia Salemi ha chiuso la querelle

Pierpaolo Pretelli ha deciso di replicare così alla querelle che lo ha visto protagonista insieme a Mara Venier dopo l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di canale 5 a Verissimo.

Pierpaolo Pretelli si è trovato al centro della polemica dopo la sua intervista a Verissimo. Il motivo? L’ex velino moro di Striscia La Notizia tra una confessione e l’altra a Silvia Toffanin, ha confidato di essere molto felice di essere in uno studio come il suo, in quanto ha fatto intendere che nelle precedenti esperienze, svolte in Rai negli studi di Tale e Quale Show e Domenica In, è stato lui a fare effetto botulino facendo intendere che l’aria che si respirava era diciamo un po’ vintage.

La sua battuta non è passata inosservata agli occhi degli utenti della rete che lo hanno aspramente criticato per quanto detto. Tant’è che Mara Venier non è rimasta di certo indifferente da quanto accaduto e nelle Instagram Stories ha scelto di rispondere per le rime, condividendo un tweet in cui si faceva notare che Pretelli avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più rispettoso nei confronti di chi l’ha ospitato in casa sua.

Pierpaolo Pretelli ha replicato alle polemiche dopo l’intervista a Verissimo, spiegando che cosa intendeva realmente dire con quelle parole.

Mara Venier: la perfetta replica di Pierpaolo Pretelli alla polemica su Domenica In

Mara Venier, che di è recente è stata protagonista di un’altra polemica, non ha affatto le reagite bene di fronte alle parole pronunciate dal suo ex pupillo Pierpaolo Pretelli e per questo motivo lui ha deciso di replicare alla tempesta che si è creata nel vasto mondo dei social, chiarendo il suo punto di vista su quest’intera faccenda che ha lasciato tutti quanti piuttosto perplessi:

“Mi dispiace che la mia battuta sia stata male interpretata“ ha esordito l’ex velino moro di Striscia La Notizia sul suo profilo Twitter, prendendo piena coscienza di quanto sia accaduto nel corso di queste ore dopo il rilascio della sua intervista.

“Non volevo offendere nessuno e sei stata fraintesa significa che non si conosce il mio essere allegro e spensierato“ ha subito aggiunto, facendo ben presente quali fossero le sue intenzioni nel pronunciare quelle parole che hanno mandato gli utenti della rete su tutte le furie. “Devo molto alla Rai che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima” ha poi concluso e a queste parole non è mancata la reazione di Mara Venier.

Mara Venier ha perdonato Pierpaolo Pretelli affermando che ha compreso il senso delle sue parole e lo aspetta a braccia aperte. Pace dunque sembra essere stata fatta.