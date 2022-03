Con 294 kg partecipa a Vite al limite: dopo l’operazione, il cambiamento choc

La ragazza originaria dell’Iowa ha continuato a perdere peso anche dopo Vite Al Limite. Cosa è accaduto dopo la fine del percorso per perdere peso

Una volta entrata nella clinica di Vite al Limite ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione, e l’epilogo è stato sorprendente. Parliamo di una delle pazienti del famoso programma di Real Time, ambientato a Houston nella clinica del dottor Nowzradan. Questa storia parla di una paziente di 39 anni, originaria dello Iowa, che è diventata in breve tempo una delle più apprezzate e seguite: soprattutto sui social.

Non a caso lei è diventata fonte di ispirazione per moltissime persone affette da obesità grave. Parliamo di Lindsey Witte, e di un destino, il suo, che è per certi versi avvolto nel mistero. Poco si sa di lei, anche se la rivista americana “The Cinemaholic” ha spiegato che la relazione con il marito Paul (i due sembravano molto felici) è finita un po’ di tempo fa. Dal suo profilo ufficiale Facebook, invece, siamo rimasti alle “vecchie” informazioni seguite al suo percorso di recupero. Dopo la dieta con Vite al Limite ha perso peso, cambiando aspetto: naturalmente in positivo.

Vite al Limite, il turbolento percorso della paziente più amata

Ha pure deciso di trasferirsi a Houston. Sia perché ha apprezzato la località, sia per poter seguire il percorso anche dopo la fine delle terapie. In effetti la donna poteva concluderlo prima e anticipare un po’ i tempi, ma invece ha voluto portarlo avanti. Sempre la rivista “The Conemaholic” racconta che la donna si è anche rivolta a uno psicoterapeuta, un professionista che l’ha aiutata a superare alcuni gravi traumi infantili. Tra questi quelle di violenze sessuali in famiglia da parte del padre.

Anche questa la causa dei suoi disturbi alimentari. Invece, per quanto riguarda la relazione col marito, questa è finita a causa della dipendenza dall’alcol dell’uomo, che ha portato numerosi problemi. Eppure, c’è stato un colpo di scena, arrivato sui tam tam dei social. Marito e moglie, infatti, si sarebbero riuniti e riappacificati per la gioia di tutti i loro follower. Insomma, oggi la Lindsey sembra essere tornata alla sua vita, a casa sua col marito. E a dirla tutta qualche chilo lo avrebbe ripreso: ma ciò che conta è che oggi sia felice.