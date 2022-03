C’è posta per te: il gesto mai fatto con cui Maria De Filippi ha chiuso la stagione

C’è posta per te sabato scorso ha concluso la sua messa in onda con un gesto di Maria De Filippi che non aveva mai fatto prima d’ora.

C’è posta per te ha trasmesso sabato scorso l’ultima puntata di questa stagione che si è rivelata essere un vero e proprio successo che ha tenuto per svariati mesi compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani durante il sabato sera di canale 5 per poi fare spazio ad Amici, che debutterà con una nuova edizione del serale alla ricerca del nuovo talento.

Maria De Filippi ha scelto però di chiudere questa stagione con un gesto che non aveva mai fatto prima, segno che le storie che sceglie di raccontare durante la messa in onda del suo programma lo toccano fin da subito e non sono raccontante tanto per fare spettacolo ma perché da parte sua c’è una reale intenzione di portare un briciolo di serenità nelle famiglie che scelgono di mettersi in gioco partecipando al programma.

Il gesto mai fatto di Maria De Filippi a C’è posta per te ha emozionato i suoi fedeli sostenitori che hanno avuto modo di poter apprezzare ancora di più la sua sensibilità.

Maria De Filippi chiude con il botto C’è posta per te: il gesto emoziona

Maria De Filippi, dopo la difficile storia dell’abbandono, ha raccontato la storia di due fratelli con un passato difficile: Maria e Salvatore. Lei è cresciuta in una casa famiglia, mentre lui ha dovuto accudire i genitori e poi lei e non aveva fatto reagito bene quando aveva scelto di fidarsi di un uomo, che è diventato poi il padre di suo figlio, che sapeva l’avrebbe fatta soffrire per poi fuggire nel nulla e così è accaduto.

I due non si parlavano da quasi 5 anni e lei ha chiamato al programma per provare a riprendere i rapporti con suo fratello. Quest’ultimo ha ammesso di sentire molto la mancanza di lei, e di suo nipote, ma che non riusciva a trovare la forza di perdonarla così voleva chiudere la busta. Maria però non si è data per vinta perché leggeva nei suoi occhi che quella non era la sua reale scelta ed ha insistito fino all’ultimo minuto. Tant’è che quando lui ha scelto di chiudere la busta, lei lo ha avvertito che l’avrebbe aperta ugualmente.

A lui questo non è bastato fin quando non stava per abbandonare lo studio ed improvvisamente è tornato indietro chiedendo di poter riabbracciare la sorella.

Anche durante l’ultimo appuntamento finale, Maria De Filippi ha fatto il miracolo a C’è posta per te.