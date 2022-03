Royal Family: Meghan, che smacco al Principe Carlo

Il rapporto tra Meghan Markle ed il Principe Carlo non è mai stato idilliaco. Stavolta la Duchessa di Sussex l’ha fatta grossa, ecco cosa ha combinato!

Meghan Markle ha sempre avuto un rapporto controverso con alcuni membri della Royal Family. La famiglia di suo marito le ha più volte certificato una certa ostilità, soprattutto all’inizio, quando sembrava uno scandalo che un’attrice cominciasse una relazione d’amore con un principe. Meghan, infatti, è diventata famosa grazie ad una serie tv americana, Suits, andata in onda tra il 2011 ed il 2019.

Ma pare che anche il suo colore della pelle abbia rappresentato un problema. Secondo quanto dichiarato dai Sussex nel corso di un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey nel marzo 2020, il loro addio al Regno Unito sarebbe dovuto proprio ad alcune frasi di stampo razzista rivolte a Meghan da un membro della Famiglia Reale. Questo membro, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe Carlo.

Da quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti d’America hanno avuto degli alti e bassi con la Royal Family. Nelle ultime ore in Inghilterra hanno fatto scalpore alcune notizie che riguardano proprio Meghan ed il Principe Carlo. Pare che l’ex attrice statunitense abbia fatto un torto al suocero che difficilmente sarà perdonato. Per scoprire di cosa si tratta non dovrai fare altro che scorrere il testo, buona lettura.

Meghan, che umiliazione nei confronti di Carlo

Il 19 maggio 2018 è una data che resterà scolpita nella pietra: si tratta del giorno in cui Harry e Meghan si sono sposati. A causa dell’assenza del padre Thomas (il quale ha annunciato il divorzio della figlia), con il quale la duchessa aveva già interrotto da tempo ogni rapporto, fu il Principe Carlo ad accompagnare l’ex stella di Hollywood all’altare. Una bella emozione, considerando che il figlio di Elisabetta II avrebbe desiderato una figlia femmina dopo William.

Secondo le narrazioni dell’epoca, Meghan, che ultimamente ha fatto discutere anche per questioni legate al suo fisico, sarebbe diventata la figlia che Carlo non aveva mai avuto. Ma sembra che le cose non siano andate esattamente in questo modo. Il giornalista britannico Robert Hardman, specializzato nelle vicende della Royal Family, ha rivelato alcuni dettagli nel suo ultimo libro, intitolato Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II.

Secondo lo scrittore, pare che fu proprio Carlo a proporre a Meghan di accompagnarla all’altare. La duchessa chiese se fosse possibile incontrarsi a metà strada, superando la prima parte della navata da sola. Sembra che suo suocero ci rimase malissimo perché quella risposta sembrava una vera e propria provocazione nei suoi confronti. Anche il Daily Mail conferma la vicenda, descrivendo Meghan come “una donna sicura di sé e indipendente, a tal punto da fare l’ingresso in chiesa da sola”.