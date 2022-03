Desideri il fisico di Meghan Markle? Ecco cosa devi mangiare

Il fisico di Meghan Markle ha sempre attirato l’attenzione di molti curiosi. Ecco come si tiene in forma la Duchessa di Sussex

Meghan Markle è una delle star della Royal Family. È diventata famosa grazie ad una serie tv statunitense, Suits, per poi monopolizzare l’attenzione dei media britannici dopo il fidanzamento con il Principe Harry, il secondogenito di Diana Spencer. Negli anni successivi, però, l’opinione pubblica si è spaccata: da un lato coloro che continuano a sostenere le sue battaglie a favore dei diritti civili, dall’altro quelli che la accusano di aver separato il marito dalla propria famiglia.

Poco più di due anni fa, infatti, i Sussex hanno lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. Dopo un breve soggiorno in Canada, la coppia si è spostata negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito si trova in un quartiere molto lussuoso ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Meghan Markle è nota anche per le sue diete, delle quali ha parlato a lungo in diversi interventi televisivi ed in alcuni libri. Molte persone sono da sempre incuriosite dalla sua alimentazione e dal suo fisico. Per diversi anni, infatti, una delle principali ricerche su Google riguardava proprio il suo corpo. Scopriamo insieme qual è il segreto di un fisico perfetto nonostante due figli.

Ecco cosa mangia Meghan Markle

La dieta della duchessa di Sussex è definita flexitariana. Si tratta di un insieme di varie diete, in parte vegetariane ed in parte vegane, che Meghan Markle segue nel corso della settimana. Di solito, l’80% del cibo che mangia deriva da una dieta vegetariana, mentre il restante 20% è un insieme di tutte le altre diete delle quali ha più volte parlato nei suoi libri e in alcuni interventi televisivi.

La colazione non è molto ricca. L’ex attrice statunitense bene un bicchiere di acqua calda ed una fetta di limone. Poi beve un po’ di latte di mandorle o di soia, accompagnato con delle banane. Meghan preferisce mangiare qualcosa in più a pranzo per poi consumare una cena più leggera. A pranzo le capita di mangiare spesso la pasta, anche tre volte nell’arco di una settimana.

La Duchessa di Sussex, che ultimamente è andata su tutte le furie a causa di un’altra donna, ama consumare del pollo in bianco a cena. L’ex stella di Hollywood non disprezza una merenda, quasi sempre composta da un frutto fresco di stagione o una fetta di pane tostato con un cucchiaio abbondante di burro d’arachidi. Meghan mangia anche spinaci e adora bere kombucha, un tè fermentato leggermente effervescente. Pare sia proprio questa bevanda di origine giapponese il segreto del suo fisico perfetto.