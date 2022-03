Abbandonato dal padre, lo ritrova a C’è posta per te: ecco cos’è successo dopo

A C’è posta per te si è raccontata la storia di un terribile abbandono, ma quello che è successo dopo è davvero straordinario. Maria De Filippi, ancora una volta, è riuscita a portare la pace nelle famiglie italiane?

C’è posta per te ha quasi finito la messa in onda di questa nuova stagione, che si è rivelata essere come al solito un vero e proprio successo, sia in termini di ascolti che di critica. Maria De Filippi ha fatto il colpaccio ancora una volta riuscendo a fare breccia nel cuore dei suoi fedeli telespettatori, ma anche nei protagonisti delle sue storie riuscendo spesso e volentieri a ricucire rapporti che sembravano aver raggiunto il capolinea.

Durante la messa in onda della puntata di sabato scorso, la conduttrice ha raccontato la storia di Giovanni, un uomo che dopo aver avuto un rapporto extraconiugale ha scelto di non prendersi alcuna responsabilità sul figlio nato da questa unione per maturare l’idea di aver sbagliato e di voler ricostruire un rapporto con lui. Christian, suo figlio, non ha vissuto bene questo approccio ma durante il corso della loro ospitata a C’è posta per te ha scelto di perdonarlo, ma come sono andate le cose dopo la fine della trasmissione?

La storia di Giovanni e Christian a C’è posta per te: la svolta che non ti aspetti

A C’è posta per te, Giovanni, che è entrato in studio dopo la toccante storia di Francesca morta a soli 27 anni, ha voluto chiedere scusa a suo figlio Christian provando a ricucire un rapporto che non aveva ormai da anni, anzi che non aveva mai avuto.

Un primo tentativo lo aveva fatto senza le telecamere di canale 5, ma il ragazzo proprio non ne voleva sapere di lui ed aveva sviluppato anche un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti. Atteggiamento a cui ha rimediato chiedendo aiuto a chi di dovere, considerata anche la sua giovanissima età. Giovanni ha chiesto aiuto a Maria De Filippi che era riuscita a far trovare un punto di incontro ai due, ma che cosa è successo quando le luci delle telecamere si sono spente e sono passate settimane da quel momento?

Secondo quanto riportato dal noto portale Fanpage, Giovanni e Christian dopo C’è posta per te hanno mantenuto le intenzioni date durante il corso della trasmissione e si starebbero tutt’ora frequentando nella speranza di poter ricucire, con tempo e fatica, un vero e proprio rapporto padre e figlio.

Anche questa volta, dunque, Maria De Filippi ha fatto il miracolo riuscendo a ricucire un rapporto che sembrava essere chiuso per sempre, ma che invece aveva soltanto paura di iniziare a causa degli errori del passato.