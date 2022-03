Quali sono i segni zodiacali più bugiardi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più bugiardi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali più bugiardi, quelli che non riusciranno mai a dire la verità, è troppo forte per loro la tentazione di mentire agli altri. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. Non tutti amano mettere in mostra i propri sentimenti, è una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Queste classifiche sono interessanti per diversi motivi: potrai scoprire se un amico, un collega o il tuo partner ha dei difetti dai quali devi difenderti. O, al contrario, potresti renderti conto di alcuni dettagli che hai davanti agli occhi tutti i giorni ma non te ne eri ancora reso conto. Almeno fino ad oggi!

I segni zodiacali più bugiardi

Abbiamo già visto quali sono i segni più umani, quali sono i segni zodiacali che non sanno corteggiare , quali sono i segni zodiacali più sospettosi e quali sono i segni zodiacali più corretti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni dello zodiaco più bugiardi. Ecco la classifica dei primi tre.

Pesci: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco mentono quando si trovano in una situazione di disagio o se devono dire qualcosa che non vorrebbero rivelare. Quando vengono messi alle strette, i Pesci mentono spudoratamente. Di solito, quando una persona nata sotto questo segno dello zodiaco, deve confessare qualcosa, tende ad avere dei lunghi silenzi. Solitamente questi silenzi precedono qualche bugia.

Scorpione: al secondo posto in questa singolare classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono molto tolleranti nei confronti del mondo esterno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si arrabbia facilmente se si sente preso in giro o se qualcuno prova a fregarlo senza un motivo valido. Quando lo Scorpione sente di aver fallito, mente per provare a convincere gli altri (e sé stesso) che tutto va bene, che le cose miglioreranno e che non è successo niente, anche se tutti sanno che non è così.

Leone: al primo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono nate per essere leader. Pur di primeggiare, il Leone sarebbe capace di fare qualsiasi cosa, soprattutto mentire. La sua capacità di persuasione è incredibile e, ogni tanto, una bugia serve per nascondere qualche difetto agli altri. Il Leone inizia a girare intorno alle cose quando mente, adesso lo sai. Se una persona nata sotto questo segno dello zodiaco non va dritta al punto, sappi che ti sta mentendo.