Il dramma familiare mai dimenticato: lo struggente racconto in diretta della giornalista

Ricorda a Verissimo le violenze subite dalla mamma e l’infanzia che vissuto in orfanotrofio. A Mediaset con Silvia Toffanin la giornalista racconta il suo dramma personale



Ha raccontato il suo terribile dramma negli studi di Verissimo, facendo commuovere il pubblico. Si tratta di una giornalista molto famosa e in gamba, che da anni combatte per i diritti delle donne. Nonostante abbiamo avuto un’infanzia difficile, molto complicata, fa di tutto per migliorare la condizione delle donne con un coraggio inaspettato.

E’ stata ospite di Silvia Toffanin, alla quale ha raccontato la dolorosa vicenda vissuta da sua madre, che è morta prematuramente e che è stata vittima di abusi. Ma non solo: è stata in orfanotrofio per lungo tempo e ha dovuto i fare i conti con la lunga malattia del padre. “Mia madre è stata vittima di abusi”, ha spiegato.

La giornalista racconta il terribile dramma familiare che ha vissuto

“Nelle zone di guerra anche il corpo delle donne diventa campo di battaglia. Ma purtroppo questo accade anche in tempi di pace. La triste storia di mia madre mi ha lasciato un grande desiderio di combattere contro le ingiustizie. Lei ne ha subite di tutti i tipi”. A parlare è Rula Jebral, che ha commosso il pubblico a casa. La giornalista ha vissuto la malattia del padre, che ha lottato con la leucemia, ma ha ugualmente fatto molti sacrifici rinunciando alle medicine per pagarci i libri di scuola. Era un uomo di grande dignità, ma che ha subito grandi umiliazioni”.

Poi la giornalista ha raccontato che l’orfanotrofio dove ha vissuto era stato fondato da una donna che è diventata la sua seconda madre. “Mi mancava il calore di una famiglia e di una casa – ha spiegato Rula Jebral – ma lì ho trovato tante madri e tante sorelle che hanno condiviso con me un percorso. Per fortuna molte di loro hanno avuto successo nella vita”. E lo stesso è capitato anche a lei.