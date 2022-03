Coppia di Uomini e Donne allarga la famiglia? La confessione spiazza

By

In 3 mesi si sono innamorati e sposati: oggi, la coppia di Uomini e Donne seppur ancora non convivano, non vedono l’ora di diventare genitori

Si tratta di una delle coppie più famose e amate di Uomini e Donne. La loro storia è nata nel dating show di Maria De Filippi e prosegue felicemente, anche se non è ancora arrivata la convivenza dopo il matrimonio. I due convivono felicemente, e sono stati protagonisti del “Trono Over”, facendo sognare i telespettatori con la loro bella storia d’amore. Si tratta di una love story senza precedenti, visto che in appena tre mesi loro si sono dati il primo appuntamento e poi si sono sposati.

Un vero e proprio colpo di fulmine, anche se c’è una particolarità. Pur sposandosi in tempo record, i due ancora non convivono. Una scelta singolare, ma presto anche questo aspetto sarà risolto. I due ne hanno parlato al magazine ufficiale di “Uomini e Donne”. Si tratta di Angela e Antonio, che sono diventati una coppia da sogno. A proposito della mancata convivenza, i due hanno spiegato che si tratta più che altro di un “problema tecnico”.

Uomini e Donne, il particolare matrimonio tra Antonio e a Angela in attesa della “svolta”

La casa designata è ancora occupata (si tratta di un amico di Angela) e loro attendono che questa persona trovi sistemazione e poi liberi l’appartamento. Evidentemente, il rapporto di amicizia con lei non induce la coppia a mettere pressione all’attuale inquilino. La previsione è di risolvere entro l’estate, intanto lui continua a fare il pendolare tra Roma e Ariano Irpino. Intanto si arrangiano in una dependance a casa dei genitori di Angela, dove si trovano bene. Una situazione quasi ottimale, secondo Antonio, anche perché hanno la privacy di cui hanno bisogno.

Antonio ha dei figli, che passano del tempo con loro e c’è un buon rapporto. Invece, in cinque mesi di matrimonio c’è stato soltanto un litigio, ma subito rientrato. Lui si è detto preoccupato delle condizioni di salute della moglie, tanto da sollecitarla spesso in caso di qualche malanno. A volte lei non ne ha voglia e nasce qualche altra piccola discussione, ma niente di grave. Anzi. Il loro progetto è quello di allargare la famiglia, magari un figlio loro. Chiaramente un sogno, ma tutto può accadere.