Tutta la verità sul misterioso fidanzato di Soleil Sorge: l’ex gieffina vuota il sacco

Soleil Sorge, nonostante tutti pensassero vincesse il Grande Fratello Vip, viene eliminata dal pubblico lunedì contro Davide Silvestri.

L’influencer è stata una delle protagoniste di questa sesta edizione. Che tu la ami o la odi, Soleil ha creato dinamiche, scontri e attività all’interno della Casa più spiata d’Italia.

La Sorge, ospite nella puntata di Verissimo di oggi, vuota il sacco e parla del suo misterioso fidanzato. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Soleil Sorge ha un sacco di cose da raccontare durante l’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo. Il triangolo artistico con Alex Belli e Delia Duran, il suo fidanzato misterioso se c’è o meno e anche la proposta come opinionista per La Pupa e il Secchione.

“Sarebbe meraviglioso e divertentissimo. Chi lo sa? Lo scopriremo” risponde in modo misterioso l’influencer in merito al programma sopra citato.

Subito dopo, però, l’interesse si sposta sulla storia con l’attore ed ex gieffino Belli. “Non sono innamorata di Alex” precisa subito Soleil e continua: “Ma non c’è niente di più vero che abbiamo vissuto nella Casa“.

L’ex concorrente ha preso le distanze dall’attore quando ha iniziato a notare che lui si stava innamorando: “Ho cercato di soffocare questo sentimento“.

“In realtà, io dentro di me lo sapevo già” commenta la Sorge ripensando al momento in cui Alex le ha detto di essere innamorato e aggiunge: “Nonostante cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare. Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio“.

Ma l’attenta Silvia Toffanin vuole cambiare argomento: vuole sapere se esiste o meno questo fidanzato misterioso. Nonostante tempo fa, il compagno avesse rotto il silenzio per Soleil Sorge, da quel momento non si è più saputo niente.

Il fidanzato misterioso di chiama Carlo Domingo ed esiste. E’ un imprenditore e uomo molto riservato che lavora nel settore della comunicazione per i brand di moda.

“E’ sempre esistito” rivela Soleil a Verissimo: “Ma ho sempre voluto tutelarlo. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il mio percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere“.

Soleil Sorge vuota il sacco nel programma di Silvia Toffanin. Il fidanzato misterioso esiste e a quanto pare l’ha attesa durante tutti questi lunghi e intensi sei mesi.

Non vediamo l’ora di vedere una foto insieme della coppia, dopo infinite clip sulla storia con Alex Belli