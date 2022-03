E’ stata una delle voci più belle di Amici: oggi vola all’Eurovision, ecco com’è diventata

Una delle voci più amate di “Amici” è pronta a una significativa esperienza agli Eurovision. Porterà una sua canzone nella prestigiosa gara in programma a maggio

C’è già grandissima attesa per il prossimo Eurovision Music Contest. Dopo la storica vittoria dei Maneskin nell’edizione 2021, stavolta toccherà a Mahmood e Blanco rappresentare l’Italia, ma non finirà qui. Infatti sarà in gara anche Achille Lauro, che a sorpresa rappresenterà San Marino (che ricordiamo, pur essendo una cittadina è una repubblica indipendente).

Quindi sono due gli italiani in gara (anzi tre, visto che Mahmood e Blanco rappresentano una coppia). E invece no, perché gli artisti italiani a rappresentare questa speciale edizione sono addirittura quattro. Infatti ci sarà anche Emma Muscat, cantante reduce dal successo di “Amici”, che è nata a Malta e quindi in regola per poter rappresentare la piccola isola del Mediterraneo.

Una grandissima opportunità per l’ex star di “Amici”

Insomma, sarà un’edizione “italianissima”, perché grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno, la kermesse di svolgerà in Italia, a Torino. Ci sono tutti gli ingredienti per un grande spettacolo, e fa piacere (sicuramente lo sarà per i fan di Amici) vedere Emma Muscat in gara. Il pubblico la ricorda per la sua bravura e la storia d’amore con l’altro cantante, Biondo.

La ragazza è riuscita anche a lanciare un paio di hit di successo estive. Ha conquistato due dischi d’oro (Sangria con Astol e Meglio di Sera) e l’abbiamo vista anche alle selezioni di Out of Sight. A dirla tutta la ragazza aspetta ancora un rilancio definitivo, e gli Eurovision potrebbero darle questa possibilità.