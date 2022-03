Il segreto del passato di Barù: la verità al Grande Fratello Vip

Barù svela un segreto del suo passato a Jessica Selassiè poche ore prima della finalissima del Grande Fratello Vip 2021.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Barù è uno di quelli che si è raccontato meno. Discreto e molto riservato ha preferito non aprire i cassetti del suo passato. tuttavia, poche ore prima della finalissima del 14 marzo, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha spiazzato tutti raccontando un episodio del suo passato.

Come racconta il portale BlogTivvu, Barù, dopo la cena di gala organizzata nella casa del Grande Fratello Vip per festeggiare la finale, si è lasciato andare ad una confidenza con Jessica Selassiè. Il racconto, tuttavia, è stato interrotto dalla regia che ha staccato non permettendo al pubblico di ascoltare il resto della confessione.

Barù e l’inedita confessione a Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassiè continua tra alti e bassi. Dopo il duro scontro nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip che ha portato alle lacrime di Jessica, qualcosa, in vista della finalissima, è cambiato. Dopo essersi reso conto di aver usato parole troppo dure nei confronti della Selassiè, Barù le ha chiesto scusa dando vita, probabilmente, all’ultimo colpo di scena della sesta edizione del reality show.

Al termine dell’ultima cena di gala e del brindisi dei finalisti, Barù e Jessica hanno trascorso del tempo insieme durante il quale il nipote di Costantino Della Gherardesca, per la prima volta, ha aperto un cassetto della sua vita.

“Come faccio a dire “brutto”, ero privilegiato avevo tutto, ed anche se ero vittima di bullismo ero grosso e me la cavavo sempre, sono scemo, non mi sono mai potuto lamentare. Stavo bene. C’era altra gente che stava molto peggio di me, sì. Riguarda la mia adolescenza ed anche infanzia, sì. Poi da ogni cosa brutta nascono tante cose belle, quindi che cazz* devo dire? Non lo so, non lo so. Boh… non mi sembra il caso. Pii tutto bene, a parte le cose normali della vita”, sono state le parole che Barù avrebbe detto a Jessica come si legge sul portale Blogtivvu.

Un racconto inedito quello di Barù che, tuttavia, è stato poi interrotto dalla regia come riferisce ancora il portale Blogtivvu. Durante la finalissima di domani ci sarà il tempo di parlare del racconto del nipote di Costantino Della Gherardesca? Lo scopriremo nel corso dell’ultima serata del reality show.