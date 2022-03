Coppia del GF Vip si rompe subito dopo il reality :lui sbotta sui social

Coppia nata nella sesta edizione del GF Vip si rompe dopo l’eliminazione di lei che racconta la sua verità: lui, però, sbotta sui social.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sono nate tante coppie. Quella che si conclude lunedì 14 marzo, infatti, è stata l’edizione dell’amore. In sei mesi sono nate tante coppie. In primis quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e poi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli.

Una di queste coppie, purtroppo, non ha superato la prova della quotidianità e si è detta addio dopo pochi giorni dall’eliminazione di lei che, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato la propria verità.

GF Vip: la coppia si rompe, lui sbotta sui social

Se Manuel Bortuzzo ha già preparato tutto per accogliere nel migliore dei modi la fidanzata Lulù Selassiè, c’è un’altra coppia che non è riuscita a superare la prova della quotidianità. Contrariamente ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che hanno già fatto le presentazioni in famiglia, Miriana Trevisan e Pago non sono riusciti a vivere l’amore che era nato nella casa di Cinecittà.

“Sono uscita dalla casa del GFVip con un peso nel cuore su di lui. E anche lì lo sentivo (Biagio D’anelli ndr) freddo e non mi guardava negli occhi. Anche durante la pubblicità era freddissimo. Finita la trasmissione avevo tutti ad abbracciarmi e lui non c’era. Dopo sono andata nel camper con Clarissa a rilassarmi e arriva lui che mi dice di stare con la mia famiglia. Il giorno dopo sono stata con mio figlio, mia madre, la zia, gli amici, la cugina e vogliono sapere tutto.

Poi verso le 18 del martedì volevo parlare con lui da sola e lo vedo a Pomeriggio 5 che si lamenta di non avermi sentita. Quindi io gli ho mandato un messaggio dicendogli ‘guarda che sono qui per te adesso’. Lui mi ha detto che stava lavorando e dopo un’ora mi ha chiamato molto freddo. Poi attacca e la mattina dopo l’ho visto a Mattino 5 dove ha detto che lo avrei utilizzato. A questo punto per me questa storia finisce qui, perché sono una nuova Miriana Trevisan. Non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio, una persona volta faccia. Ha detto cose assurde in televisione“, ha detto ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata trasmessa il 13 marzo.

La reazione di Biagio D’Anelli non si è fatta attendere. Su Instagram, infatti, Biagio ha pubblicato il messaggio che vedete qui in alto.