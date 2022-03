Manuel Bortuzzo, le sorprese per Lulù dopo il GF Vip: ecco cosa troverà

Manuel Bortuzzo svela le grandi sorprese per la fidanzata Lulù Selassiè dopo il Grande Fratello Vip: l’entusiasmo dei fan.

Manuel Bortuzzo è pronto a riabbracciare la fidanzata Lulù dopo essere stato lontano da lei per un mese e mezzo. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 lo scorso 24 gennaio, Manuel ha fatto di tutto per non far sentire la sua mancanza a Lulù inviandole aerei e andando ad urlare per lei fuori dalla casa. Ma ha fatto molto di più come ha svelato a Verissimo e come ha spifferato in queste settimane sui social.

Manuel sta dimostrando tutto il suo amore per Lulù con le parole, ma soprattutto con i gesti. Domani sera, quando Lulù uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip, scoprirà le tante sorprese che Manuel le ha preparato, in primis quella più grande in cui daranno vita ad un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Manuel Bortuzzo sorprende la fidanzata Lulù: dalla casa per la convivenza alla vacanza insieme

Ai microfoni di Verissimo, nella puntata trasmessa il 13 marzo, Manuel Bortuzzo ha rilasciato un’intervista insieme agli amici Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi che ha incontrato nella casa del Grande Fratello Vip. Oltre a parlare della loro amicizia, Manuel ha svelato cosa sta organizzando per Lulù in vista della sua uscita dalla casa e ha ribadito cosa Lulù ha portato nella sua vita.

“Lulù mi ha ridato vita, averla affianco mi ridà colore, voglia di fare che probabilmente avevo perso. Ci completiamo, abbiamo due caratteri diversi e simili allo stesso tempo. Non è presto per la convivenza abbiamo già provato nella casa, cavalchiamo questo amore che ci fa stare bene“, ha detto Manuel che durante le settimane trascorse lontano da Lulù ha conosciuto tutta la famiglia Selassiè ricevendo anche un regalo speciale dalla mamma di Lulù.

“Cosa stai preparando per la tua Lulù?”, ha poi chiesto Silvia Toffanin a Manuel pensando all’imminente uscita dalla casa della Selassiè. “Semplicemente la casa”, è stata la risposta del nuotatore che ha già preparato la casa in cui andrà a convivere con Lulù a cui ha raccontato tutto della sua vita.

Per Lulù, però, la casa non sarà l’unica sorpresa. Con un tweet, infatti, Bortuzzo ha fatto intuire di aver già organizzato una vacanza con la sua dolce metà. “Aprile”, ha cinguettato Manuel aggiungendo l’emoticon di un aereo. La coppia, dunque, ad aprile, volerà in vacanza? A luglio, nel frattempo, Manuel e Lulù si godranno anche il concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival.