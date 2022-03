Barù e Jessica Selassiè, il colpo di scena dopo le lacrime al GF Vip

Colpo di scena al Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica Selassiè dopo le lacrime versate da lei in diretta durante la semifinale.

Barù e Jessica Selassiè, a tre giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2021, regalano un nuovo colpo di scena al pubblico del reality show. Nel corso della semifinale, tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e la principessa c’è stato un duro scontro in seguito ad un confessionale molto duro fatto da Barù su Jessica, ma anche su Lulù.

“Non me ne frega un C di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. Anzi che vadano a fare in C quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che C me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”, ha detto in confessionale Barù.

Parole che Jessica ha scoperto in diretta durante la puntata con Alfonso Signorini non trattenendo le lacrime.

Barù e Jessica Selassiè: le scuse di lui e la reazione di lei

Dopo una notte nel corso della quale Jessica si è lasciata andare ad uno sfogo con Delia Duran colpevolizzandosi per essersi affezionata a lui con Barù che, invece, durante una chiacchierata con Giucas Casella ha ammesso di dover chiedere scusa alla principessa, questa mattina, è arrivato il colpo di scena.

Di fronte alla freddezza di Jessica, Barù che si era già allontanato da lei, ha cercato un confronto con lei per chiederle scusa. “Mi dispiace per il modo in cui ti ho detto queste cose. Se non ci fossi rimasto male, non le avrei dette. Vederti così mi fa male al cuore. Mi dispiace molto per tutto quello che ho detto e come l’ho detto. Vederti così mi fa proprio sentire male. Mi sono uscite male delle cose, hai tutte le ragioni per essere delusa e non sono contento, anzi… sono molto triste. Mi dispiace, ti voglio bene”, ha detto Barù.

Jessica, inizialmente, è rimasta molto sulle sue: “Come persona mi piaci, non mi piacciono i tuoi atteggiamenti”, ha detto la principessa. Dopo un pomeriggio di gelo totale, però, complice la sera, la preparazione della cena e la finale ormai alle porte, tra i due sono tornati dei timidi sorrisi.

Lulù che, nelle scorse ore ha asfaltato Barù, invece, resta ferma sulla propria posizione, sicura che il toscano non sia l’uomo adatto alla sorella.