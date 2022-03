Scopriamo le novità dal cielo per questo weekend. L’Oroscopo di oggi sarà clemente, anche perché si tratta di un periodo di stasi, nel quale dobbiamo capire quale sarà a strada da intraprendere. Avventure, ottimismo e sconfitte, abituiamoci a tutto cari segni dello Zodiaco.

La settimana è stata turbolenta? Niente di più vero, ma fortunatamente per alcuni il sabato sarà più leggero e rilassante. Non si può dire lo stesso per altri, l’Oroscopo ha in serbo delle previsioni che stravolgeranno le carte in tavola. Si parla di pausa, ma lo sarà fino alla giornata odierna, da domani entrano in gioco nuovi transiti. Facciamo un’analisi della situazione con le rispettive conseguenze.

La bellezza del cielo è immensa, perdiamoci un attimo nell’infinito del firmamento, quanto siamo piccoli rispetto al tutto? A volte, bisognerebbe guardare con quest’ottica la nostra vita. Non per evitare di superare i problemi, ma per alleggerirci ogni tanto il cuore da uno stress che a volte ci distrugge e basta. L’Oroscopo arriva in soccorso.

Non si tratta di predizioni del futuro, nessuno vi dirà cosa fare e come pensare, ma è più la necessità di approfondire la propria spiritualità, la quale merita un giusto interesse. L’animo vive gli sbalzi d’umore causati da turbolenze interne ed esterne. Senza reprimere nulla, agiamo in favore della nostra crescita.

Sentirsi scombussolati dopo un mese di gennaio in cui ci siamo solo arrovellati con pensieri distruttivi e sconvolgenti, e quello di febbraio nel quale abbiamo fatto l’incontro con una nuova chiarezza, dobbiamo aspettarci altro. Ecco che ancora per oggi, l’azione di marzo si placherà, ma non si tratta di una pausa semplice.

Specialmente perché gli effetti di Mercurio in Pesci si sentono ancora, non solo per questa Casa Celeste, ma per tante altre. Così, è necessario capire come se la stanno vivendo i segni più fortunati e sfortunati.

Oroscopo: nuove avventure per l’Aquario, e non solo

Al massimo delle loro energie ci sono: Aquario, Scorpione e Capricorno, che forza! I tre segni d’aria, acqua e terra, sono pronti per raggiungere i loro obiettivi, ma oggi ci sarà una fase di tranquillità. Forse apparente? La verità è che siete pronti per lottare e vi state ricaricando un altro po’. Se sei del Sagittario sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal ribelle per eccellenza, l’Aquario. Immergiti in nuove avventure, che si tratti d’amore o nel mondo del lavoro, hai tutte le carte in regola per farcela. Dopo un periodo di profonda tristezza, sembri pronto a cavalcare l’onda del destino in arrivo. Il transito ti ha dato maggiore coscienza di te. Consigli: non temere di sbagliare, capiterà, ma con questo buon umore puoi oltrepassare montagne.

Passiamo allo Scorpione, l’enigmatico dello Zodiaco. Una rimonta ci voleva dopo tante battaglie. La guerra non sarà ancora vinta, ma già in amore hai ritrovato parte della tua serenità. Questo non significa che al lavoro nessuno ti disturberà più, ma di certo sei sulla buona strada per avere buone soddisfazioni. Consigli: lasciati andare a una maggiore spensieratezza, prova forti emozioni e sentiti vivo.

Che dire del Capricorno? Organizzato e deciso, specialmente al lavoro. Buone possibilità di crescita grazie alla tua ambizione. In amore avrai tante persone al tuo fianco, ma vorrai di più, ti manca qualcosa che ancora devi ben capire. Consigli: non pensare che se qualcosa va male è un danno assoluto, prova sempre a trovare il lato positivo delle cose, perché in fondo vivere è proprio questo.

Caro Ariete, statti a casa, non è giornata!

Niente di buono per l’Ariete, segno di fuoco che continua a vivere nei meandri della classifica giornaliera. Stessa sorte per la Vergine e il Leone, di terra e ancora di fuoco. Cosa potreste fare per volgere al meglio la situazione? Intanto capire davvero cosa volete, e come secondo aspetto seguire dei consigli utili per affrontare la giornata. Se sei dei Pesci sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dalla Vergine, pragmatica e moderata, stai passando un periodo terribile. Delusioni, malumori e voglia di scappare sembrerebbero prendere il sopravvento. La verità è che hai paura di metterti in gioco, specialmente in amore. Al lavoro sei più decisa e in cerca di realizzazione, ma sei un po’ scarica. Consigli: niente ti avvantaggia più del tuo buon senso, e ho detto tutto.

Passiamo al Re dello Zodiaco, il Leone che passa dal primo all’ultimo posto in classifica nello stesso modo nel quale cambia umore. Il punto è che qualcosa ti blocca, e il tuo mood da leader ne sta risentendo. Sarà che arriveranno presto delle notizi che ti renderanno tutto più chiaro? Amore e lavoro sono in una fase in cui sei molto poco stimolato. Consigli: per una volta, non fare niente, lascia che siano gli eventi a realizzarsi.

Concludiamo l’Oroscopo con il combattente nato l’Ariete, ma adesso lo diciamo: basta!! Stare ultimi in classifica non è giusto dopo aver lottato tanto. Allora, cosa fare, dovrai arrenderti? Oggi non ti dirò cosa andrà bene e cosa male, ti dico soltanto non abbatterti per certi dolori si sostengono proprio perché solo noi siamo capaci di farvi fronte. Consigli: ristabilisci le tue priorità e le persone con le quali vuoi passare del tempo.