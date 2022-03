Serie tv: La Casa di Carta, la verità sullo spin-off su Berlino

Netflix ha preso la decisione definitiva sullo spin-off su Berlino. Cosa devono aspettarsi i fan de La Casa di Carta? Ecco tutti i dettagli su questa serie tv

Tra il settembre ed il dicembre 2021 è andata in onda su Netflix l’ultima stagione de La casa di carta. Questa serie tv spagnola ha ottenuto un enorme successo quando il colosso statunitense ne ha acquisito i diritti. Come è già successo con altre produzioni europee, all’inizio La casa de papel (questo il titolo originale in spagnolo) non aveva prodotto grossi numeri. Anzi, gli stessi attori hanno più volte dichiarato di aver già preso impegni con altre produzioni perché questo show era stato già interrotto dopo la prima messa in onda in Spagna.

L’emittente spagnola Antena 3 ha proposto la cessione dei diritti a Netflix proprio per provare a recuperare parte delle perdite dovute alla produzione della prima stagione. Quando Netflix ha acquisito gli episodi e li ha divisi in due parti, ha compreso immediatamente il reale potenziale di questa produzione, chiedendo la sceneggiatura di una ulteriore stagione.

Fino ad arrivare alla quinta ed ultima stagione. Nelle ultime settimane sono arrivate diverse indiscrezioni su una possibile sesta stagione di questa serie televisiva molto amata dal pubblico di tutto il mondo. Poi i rumors hanno parlato di uno spin-off su Berlino, uno dei personaggi più controversi di questa produzione. Qual è la verità? Netflix ha preso una decisione definitiva, per scoprirla ti basterà scorrere il testo verso il basso.

Lo spin-off su Berlino ci sarà: ecco la data di uscita

Berlino è uno dei personaggi più amati de La Casa di Carta grazie al suo carattere misterioso e alla sua intelligenza. L’attore che interpreta il suo ruolo è Pedro Alonso, molto famoso in Spagna già prima dell’uscita di questa serie televisiva. Netflix ha ufficializzato la volontà di produrre uno spin-off sulla vita di Berlino, confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi. Non ci sarà, quindi, una sesta stagione ma vedremo una storia incentrata su uno dei principali protagonisti della serie.

Poiché Berlino muore nel corso della serie, vedremo sicuramente questo personaggio nei suoi anni più giovani, probabilmente quando non era ancora diventato un malato terminale. Pare che lo spin-off possa essere pronto entro l’inizio del 2024 e sarà girato entro la fine del prossimo anno. Ma Berlino potrebbe non essere l’unico personaggio de La Casa di Carta presente in uno spin-off.

In Spagna si parla con insistenza di un ulteriore spin-off su Nairobi, il personaggio interpretato da Alba Flores. Anche questo personaggio muore nel corso della serie ed il pubblico ha protestato molto per la sua uscita. Secondo un sondaggio effettuato sui social, gli appassionati de La Casa de Papel vorrebbero anche un sequel su Alicia Sierra, la poliziotta che prova a catturare il Professore ma poi diventa una delle sue principali alleate.