E’ stato il naufrago bello e solitario dell’Isola dei Famosi: ecco cosa fa oggi

Uno dei trionfatori dell’Isola dei Famosi ha fatto un po’ perdere le sue tracce, ma è stato uno dei naufraghi più amati e affascinanti

Si è fatto conoscere al grande pubblico per aver vinto l’Isola dei Famosi con quasi 50 giorni in completa solitudine. Era il lontano 2004, e il super reality era ancora in onda sulla Rai, in quell’occasione condotto da Simona Ventura. Lui è un attore sensibile e determinato che vinse quella che era all’epoca la seconda edizione. Oggi ne è passato di tempo, a breve inizierà la sedicesima stagione e oggi lui è diventato un uomo maturo e consapevole. Ha fatto la storia del reality con i suoi 46 giorni a Samanà, di cui la maggior parte sull'”ultima spiaggia” in completa solitudine.

Se la cavò molto bene, riuscendo a entrare nel cuore del pubblico. Pur “scomparendo” da reality e affini, il suo nome e soprattutto il suo bel viso sono rimasti bene impressi nel cuore del pubblico. Parliamo di Sergio Muniz, che è diventato poi un attore di successo, ma che in tv si vede abbastanza poco. Oggi non è più un ragazzino, va per i 47 anni ed è felice della sua carriera. Originario di Bilbao, è spagnolo “doc” ma vive da molti anni in Italia.

L’ex trionfatore dell’Isola dei Famosi è diventato un personaggio di successo

Ha iniziato la sua carriera come modello, e poi ha proseguito come attore sfruttando molto bene il lancio dell’Isola, che all’epoca era uno dei primi reality ed aveva un seguito e un battage mediatico sicuramente superiore a quelli di oggi. A 20 anni si trasferisce a Milano, dove lavora come modello, ma soprattutto come ragazzo immagine e in discoteca. Lui, da ragazzo timido, non amava essere al centro delle attenzioni e ha sempre raccontato di sentirsi a disagio.

Muniz ha raccontato che apprezza Milano per come si è evoluta in questi anni, e che si trova benissimo a vivere in Italia. In tv è stato visto anche a Tale e Quale Show, dove ha dimostrato di avere anche ottime doti artistiche. Muniz è un uomo timido e introverso, ma ama follemente la sua compagna Morena, che gli ha fatto scoprire lo yoga. Si è messo con lei quando fu reduce dal divorzio, ma è stato amore a prima vista.