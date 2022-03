By

L’ex vippona non perdona e asfalta Jessica e Lulù Selassié: le gieffine crollano al GF Vip

Jessica e Lulù Selassié sono due principesse etiopi che si trovano al Grande Fratello Vip da settembre. Lulù si è già guadagnata la finale, mentre la maggiore è ancora in corsa per la vittoria.

Le due sorelle, nelle ultime settimane, sono state prese di mira da vari concorrenti. Lulù si è dovuta difendere dalle accuse di falsità da parte di Davide Silvestri, mentre Jessica è messa sotto giudizio dalla sua cotta Barù.

Insomma, non è un periodo facile per le due sorelle e adesso ci si mette anche un’ex vippona. La donna non le perdona e le Princesse crollano.

Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto

Nathaly Caldonazzo non perdona: Jessica e Lulù Selassié crollano

Nathaly Caldonazzo è un’attrice e showgirl uscita da poche settimane dal Grande Fratello Vip. L’ex gieffina non ha mai avuto problemi nel dire quello che pensa e ha usare anche termini forti per esprimersi.

La Caldonazzo e Jessica, poco prima che questa uscisse, hanno avuto un forte scontro, perché la maggiore delle Selassié ha notato che la gieffina nascondeva del cibo.

Non si sa se fosse solo un pretesto, ma le due se ne sono dette di ogni e sono andate giù pesante.

Alfonso Signorini provoca le sorelle Selassié e le due sorelle si sentono sempre più sole, ma hanno entrambe imparato ad essere più sicure di sé e ci vuole ben altro per buttarle giù.

Mentre le Princesse, durante l’ultima registrazione in radio del GF Vip, si dispiacciono per come è finita con Nathaly, la Caldonazzo rivela cosa pensa di loro al magazine Chi.

La showgirl svela tutta la verità anche su Alessandro Basciano e non usa affatto parole di lode nei suoi confronti.

L’ex gieffina non le perdona e Lulù e Jessica crollano malamente. Prima di tutto, ricorda lo scontro avvenuto con la maggiore delle sorelle e rivela tutto quello che ha pensato e che pensa ora.

“Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva durante le nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta” commenta duramente l’ex gieffina e conclude: “Secondo me, vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia”.

Nathaly usa parole dure nei suoi confronti, anche perché ricordiamoci che Jessica ha chiesto alla sua famiglia di diffidarla.

Secondo quanto rivelato da Alessandro Basciano, la Caldonazzo ha usato parole e frasi razziste nei loro confronti durante il loro scontro in cucina. E’ da quel momento che la Selassié ha rivalutato totalmente la showgirl.

Nathaly affonda anche Lulù sempre durante l’intervista. “L’unica cosa bella che appartiene a Lulù è il suo Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa” dice sinceramente l’attrice e aggiunge: “Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio, perché voleva essere sempre al centro della scena“.

NATHALY NON CONOSCE PROPRIO QUEL CONCETTO DI TIRARE INDIETRO LA LINGUA SE NON SARÀ L’OPINIONISTA DEL GFVIP 7 ALFONSO DOVRÀ SPAVENTARSI PIC.TWITTER.COM/67Z0ANAQVU — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) MARCH 9, 2022

Nathaly Caldonazzo non perdona lo scontro avuto con le Selassié e Jessica e Lulù crollano dopo questa intervista. Mentre le due sorelle ripensano a quello che hanno sbagliato nei suo confronti, la showgirl ha già deciso cosa pensa di loro.

Molto probabilmente, Nathaly ha visto dei vecchi video della Casa quando è stata eliminata che non è proprio riuscita a mandare giù