Maria De Filippi è una se non la migliore conduttrice della nostra televisione. Pacata, molto brava nell’esprimersi e empatica, la presentatrice si diverte con diverse tipologie di programmi.

Oggi ci focalizziamo su Uomini e Donne, il dating show firmato Mediaset. Maria, in un momento critico, rivela un retroscena inedito su una coppia del format. Cala il gelo nello studio, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

Maria De Filippi rivela un retroscena spiazzante: cala il gelo a Uomini e Donne

Il retroscena rivelato da Maria De Filippi riguarda Ida Platano. La dama si trova a Uomini e Donne dopo la relazione finita male con il cavaliere Riccardo e adesso sta frequentando Alessandro.

Ida non ha delle belle sensazioni dal cavaliere. E’ scettica e rivela nello studio di Uomini e Donne: “Continuo a riflettere. Non so se questa conoscenza possa portarmi a qualcosa. Vedo il nulla, poco, niente. Non mi sento di andare avanti”.

La dama si sente bloccata anche perché Alessandro ha un metodo di approccio totalmente diverso dal suo. Per il cavaliere la cosa più importante per innamorarsi è la fisicità in tutti i suoi aspetti.

“Alla mia età, ho questa esigenza” commenta il cavaliere.

“Un giorno mi dice una cosa e il giorno dopo me ne dice un’altra” rivela la dama che prova sempre meno fiducia nei confronti di Alessandro.

“Vorrei che si lasciasse andare non solo sotto quel punto di vista, altrimenti non riusciamo ad andare avanti” controbatte il cavaliere e conclude: “Non ho mai preteso nulla. Ho aspettato e posso aspettare. Ieri sono stato bene anche se non abbiamo fatto l’amore. Oggi vuoi chiudere la storia? Chiudiamola. Io faccio quello che dici tu“.

Maria De Filippi percepisce il disagio della dama e la difende: “Lei dice che non se la sente, perché sa che dopo il contatto fisico poi si lega ancora di più. Siccome sta rischiando perché da quello che lui le dà, non vede verità in questa storia, si ritrae perché non le dà nessuna sicurezza“.

Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, va contro Ida dopo il duro affondo avuto da un cavaliere.

“Ah, gliele dai solo se ci vai a letto? Allora Tina, è molto semplice. ‘Cosa provi per me? Non lo so, vedremo. Quando sto con te sto bene, quando vado a casa mia sono distaccato’. Tu ci vai? Io no” commenta Maria nello studio.

“Un rapporto si costruisce, sì, ma se io ho già preso tre botte in testa, perché dovrei prendermi la quarta? Lei, prima di viversela, vuole sentirlo dire di essere innamorato. Ma tu ti innamori solo se hai un rapporto fisico? Non ci credo” continua la conduttrice e aggiunge: “Può capitare anche prima e poi il rapporto arriva di conseguenza. Lui si innamora solo se ha un rapporto“.

Per spiegare meglio la situazione, Maria De Filippi rivela un retroscena pazzesco sulla passata relazione di Ida e Riccardo.

“Scusami se mi permetto di dire una cosa personale, lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L’ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?” confessa la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram UN POST CONDIVISO DA UOMINI E DONNE (@UOMINIEDONNE)

Maria De Filippi sa proprio il fatto suo. Rivela un retroscena che spiazza tutti a Uomini e Donne, ma è servito per far capire di cosa ha bisogno Ida. Ha voluto spiegare la sua situazione per far sentire più leggera la dama e per spiegare che ha passato un brutto periodo con l’amore