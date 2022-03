Lulù Selassiè senza trucco: la fidanzata di Manuel splendida al naturale

By

Lulù Selassiè senza trucco: la fidanzata di Manuel Bortuzzo, incontrato al Grande Fratello Vip, totalmente al naturale, è assolutamente splendida.

Lulù Selassiè ha trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e queste sera tornerà alla sua vita riabbracciando il fidanzato Manuel Bortuzzo, ma anche la sorella Clarissa con cui ha cominciato l’avventura nella casa insieme a Jessica, alla madre e al fratello Christian.

Nella casa del Grande Fratello vip, Lulù è cambiata tanto non solo caratterialmente, ma anche fisicamente. Entrata con grandi insicurezze e fragilità, giorno dopo giorno, è riuscita ad acquisire maggior sicurezza in se stessa grazie soprattutto all’amore di Manuel Bortuzzo che la valorizza, la supporta e la fa sentire unica e bellissima come ha raccontato lei stessa. Lulù, tuttavia, ha cambiato anche il modo di truccarsi. Tuttavia, nella casa di Cinecittà, la Selassiè si è spesso mostrata senza trucco e la sua bellezza al naturale ha conquistato davvero tutti.

Lulù Selassiè: incantevole senza trucco

Nata e cresciuta a Roma, Lulù Selassiè è entrata nella casa del Grande Fratello vip 2021 sfoggiando un make up molto marcato per diverse settimane. Tanto eyeliner e rossetto marcato nonostante le labbra importanti. Nel corso dei mesi, però, anche grazie ai consigli di Manuel Bortuzzo, Lulù ha cominciato a sfoggiare un make up più leggero. L’eyeliner è appena accennato e anche il rossetto, con il tempo, è diventato sempre più naturale, ma è senza trucco che Lulù ha incantato i fan.

Quella di Lulù è davvero una bellezza particolare. I suoi lineamenti sono unici e rispecchiano le sue origini etiopi con cui ha incantato sin dal primo giorno di convivenza nella casa Manuel Bortuzzo che ha deciso di sorprenderla con una serie di sorprese per la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Una bellezza particolare di cui ha parlato anche Manuel in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

«Ci siamo voluti fin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato l’aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre, ha una bellezza tutta sua e unica. Pensavo di non riuscire ad amarla. In realtà dopo ogni scontro andavamo in camera e ci abbracciavamo piangendo, ci chiedevamo scusa e decidevamo di riprovarci. Quando ci siamo davvero capiti, tutti i problemi sono stati messi da parte e ci siamo lasciati andare».

Entrata da sconosciuta nella casa, Lulù è entrata davvero nel cuore di tutti con le sue fragilità, le sue insicurezze e i suoi dolori che sta provando a superare con l’aiuto delle persone che la amano e tra le quali, oggi, ci sono anche tutti i suoi fan che la considerano la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2021 per aver sempre espresso la propria opinione e per non essersi mai nascosta anche a costo di subire delle critiche infelici.