“Prova qualcosa per me, ma non lo dice”: tutta la verità dopo il Grande Fratello Vip

Quando l’ex finalista del Grande Fratello è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin è stato molto chiaro: per lei prova solo affetto e amicizia

Il Grande Fratello Vip ha chiuso la sua sesta stagione appena una settimana fa, eppure gli argomenti che sono usciti dalla casa assieme ai concorrenti continuano a tenere banco. In particolare, ad attirare maggiormente l’attenzione sono le questioni “sentimentali” con le inevitabili ripercussioni sul gossip. Ne è un esempio uno dei grandi protagonisti, il finalista Barù, che domenica è stato ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” per parlare della sua esperienza all’interno della casa.

Uno dei temi centrali attorno al degustatore di vino è il suo rapporto con la vincitrice Jessica Selassié, che è stato al centro di numerose voci di gossip. Tra i due sembrava esserci qualcosa di particolare, con un rapporto che poteva far pensare a qualcosa di particolare tra i due. Invece, tra alti e bassi questo non è mai decollato. Lo ha spiegato lo stesso Barù, che nella trasmissione di Silvia Toffanin ha parlato a lungo di questa situazione e della sua esperienza nella casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, la verità sull’ultima “storia” nata nella casa

Ovviamente, l’argomento Jessica è stato tra i più importanti. “Cosa provo per lei? E’ fantastica, è una di quelle donne che ti fanno ridere ed è intelligente. Si tratta di una persona bella e pura e tra noi c’è una grande amicizia. Si, ero attratto da lei, è bella. Innamorato? No, non credo. Non ci conosciamo bene in fondo. Dovremmo farlo fuori le telecamere. Si, mi piacerebbe continuare l’amicizia con lei ma non ne sono innamorato”. E poi Barù precisa che non vuole farlo e non punta ad avere storie romantiche.

Ovviamente, la Toffanin non ha esitato a mostrare a Jessica il filmato con le parole di Barù, e la vincitrice ha detto di non crederci. “Mi aspettavo queste parole, perché è sempre schivo e non rivela mai nulla. Figuriamoci davanti alle telecamere. Barù tiene al sui privato, me lo ha sempre detto anche la casa. Abbiamo detto che eravamo amici, sminuendo il nostro rapporto, ma gli amici non si guardano con gli occhi con cui ci guardavamo noi”.