Belen e Stefano, altro che addio in passato: spunta il retroscena choc

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non l’hanno mai contata giusta. I due non si sono mai detti addio durante il loro passato. A sganciare la bomba è stato il portale Dagospia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tra i protagonisti indiscussi della cronaca rosa nostrana. Poco dopo il primo lockdown, la coppia, che era da poco tornata insieme, aveva annunciato di essersi presa un periodo di pausa per poi confermare che il loro amore era arrivato al capolinea e che erano pronti, per quanto possibile, a dividere le loro strade.

Da quel momento, infatti, la bella modella argentina ha avuto diversi flirt, tra cui quello con Gianmaria Antinolfi, e la storia d’amore con Antonino Spinalbese da cui è nata la bambina Luna Marie.

Purtroppo quella relazione non è andata come sperato e dopo qualche tempo Belen e Stefano sono stati paparazzi insieme e il gossip è tornato a parlare di loro e del terzo ritorno di fiamma, ma ora il portale Dagospia è pronto a rivelare un’altra faccia della storia di cui gli utenti della rete non sono ancora a conoscenza.

Stefano De Martino: l’indiscrezione bomba sulla relazione con Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che con il suo recente gesto è ritornata al passato, secondo recenti indiscrezioni e paparazzate varie sarebbero tornati insieme. I due in un primo momento avevano scelto di negare queste voci per poi mostrarsi insieme sui social e questo incontro digitale, se così vogliamo definirlo, non è di certo sfuggito all’attento pubblico della rete.

Lo stesso pubblico è rimasto senza parole non appena Dagospia ha lanciato l’ennesima bomba sulla coppia. Secondo la fonte, infatti, questo non sarebbe il terzo ritorno di fiamma tra i due in quanto non si sarebbero mai mollati del tutto e sarebbero stati per sempre uno attratto dall’altra.

Stefano e Belen sono fatti l’uno per l’altra e nonostante il tempo e le incomprensioni sembrerebbe che le loro anime non si siano mai lasciate del tutto e per questo motivo hanno deciso di dare una nuova chance al loro rapporto anche se il portale è convinto che non si siano mai detti del tutto addio.