Abbandona Vite al limite dopo otto mesi: ecco come sta oggi

Tra le tante protagoniste di Vite al Limite, domani sera in seconda serata impareremo a conoscere anche lei: la sua storia è particolare

Le storie dei personaggi di vite al limite riescono sempre a tenere altissima l’attenzione del pubblico del famoso medical show di Real Time. Alcuni dei pazienti del dottor Nowzaradan hanno avuto delle storie che sono andate anche oltre la trasmissione. Alla base c’è sempre il loro percorso di recupero e di guarigione dall’obesità patologica. Una di queste pazienti è entrata nella clinica con un peso di ben 275 kg e ha avuto un cammino decisamente complicato.

Infatti ha vissuto la sua esperienza nella clinica di Houston a più riprese, di fatto “entrando e uscendo” da essa. Il suo nome è Bethany Stout, che il pubblico ha imparato a conoscere nella ottava stagione del programma. La donna ha suscitato forti emozioni nel pubblico per una vicenda personale particolare. Originaria dell’Oklahoma, ha iniziato il percorso di cure a soli 40 anni. La sola forza a cui riusciva ad aggrapparsi era quella dell’essere mamma, infatti teneva moltissimo alle sue due figlie.

Vite al Limite, il percorso è stato lungo: ma alla fine ce l’ha fatta

Anche l’amore per il marito era forte. Tuttavia, la vita per lei è sempre stata complicata. Le cose hanno iniziato a complicarsi soprattutto quando il suo peso l’ha costretta a letto. La sua obesità, infatti, è nata sin da quando era piccola. A farla soffrire il difficile rapporto con la madre, che non l’ha mai trattata con l’amore che la ragazza meritava. Ecco perché Bethany si è rifugiata nel cibo e in esso ha trovato consolazione.

Il suo percorso nella clinica è stato difficoltoso, ma come ha raccontato la rivista “The Cinemaholic”, anche se ci è voluto più tempo, oggi Bethany sembra stare finalmente bene. Aveva già perso molto peso grazie al percorso col dottor Nowzaradan, ma ad oggi il percorso sembra completato. Le sue foto su Instagram dicono tutto e lei ha anche aperto un blog per dare consigli a persone che vivono una problematica simile alla sua.