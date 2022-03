Isola dei Famosi 2022, tutti i colpi di Ilary Blasi: grandi nomi tra i concorrenti

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani e non mancano tutti i colpi di scena di Ilary Blasi confermata al timone di questa nuova edizione.

L’Isola dei Famosi tra poche ore farà ufficialmente il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Al timone del progetto, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Ilary Blasi.

La conduttrice ha voluto soltanto il meglio per i suoi fedeli sostenitori e per questo motivo insieme alla produzione e al suo team di autori è riuscito a mettere su un cast degno di nota che per la prima volta sarà diviso in due gruppi. Certo, probabilmente leggendo queste righe penserete alla divisione a cui abbiamo assistito allo scorso anno tra ricchi e poveri e invece no. In quest’edizione i concorrenti si dividono in single e coppie.

I primi però potranno proseguire la propria avventura da soli o avranno bisogno di qualcuno al proprio fianco? Nell’attesa di scoprirlo vediamo insieme tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi.

Anticipazioni Isola dei Famosi: grandi nomi per Ilary Blasi

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi rivelano nomi bomba e sono stati tutti confermati da Ilary Blasi, che prima del grande ritorno sul piccolo schermo degli italiani ha scelto di rompere il silenzio su Francesco Totti, ma non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme chi tra poche ore incanterà i telespettatori di canale 5.

In questa nuova edizione ci sono grandi ritorni, perché molti dei vip hanno già preso parte a quest’esperienza. Tant’è che ritroviamo Lory Del Santo, che ha vinto l’edizione del 2005 condotta da Simona Ventura su Rai 2, in coppia con il suo compagno Marco Cuculo. Spazio anche a Carmen Di Pietro, anche lei veterana del programma, che volerà in Honduras con suo primogenito. Anche Guendalina Tavassi, in squadra con suo fratello ha scelto di ripetere l’esperienza, così come Jeremias Rodriguez che parteciperà all’Isola con suo padre Gustavo.

Chi prova quest’esperienza per la prima volta invece sono Clemente Russo e sua moglie. Spazio anche ai Cugini di Campagna, pronti a mettersi in gioco in una veste del tutto inedita. Così come la coppia formata da Nick Luciani e Silvano Michetti. Chi sono invece i single di quest’edizione?

Nel cast troviamo Antonio Zequila, che ha già preso parte all’edizione di Simona Ventura, l’attore Nicolas Vaporinis, l’ex stella dei film a luci rosse Ilona Staller, il rapper Blind, che ha trovato il successo prendendo parte ad X Factor, Roger Valduino, Floriana Secondi, Roberta Morise, Estefania Bernal, Jovana Djordjevic e Marco Melandri.

Il cast dell’Isola dei Famosi è pronto a stupire tutti voi.