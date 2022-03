Ilary Blasi rompe il silenzio su Totti: “É stato schifoso”

Ilary Blasi rompe il silenzio su Francesco Totti a Verissimo e racconta tutta la sua verità sulla presunta crisi: “É stato schifoso”.

Ilary Blasi svela tutta la sua verità sulla presunta crisi con Francesco Totti. Ospite della puntata di Verissimo del 20 marzo per presentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda da lunedì 21 marzo, in prima serata su canale 5, Ilary svela tutta la verità sul gossip che ha travolto lei e la sua famiglia alcune settimane fa. Ai microfoni dell’amica Silvia Toffanin, la Blasi spiega come tutto sia partito dai social.

Notando l’assenza di foto di coppia e la mancata dedica per il compleanno del marito il 27 settembre, sul web, hanno cominciato a diffondersi rumors su una presunta crisi matrimoniale con Francesco Totti. Il gossip, poi, è esploso il 21 febbraio con la pubblicazione della foto di una ragazza a cui è stato dato anche un nome. Una foto che, tuttavia, ha fatto riflettere Ilary che ha un pensiero personale sul gossip che l’ha travolta.

Ilary Blasi: “Il gossip sul mio matrimonio con Francesco Totti? Hanno fatto una figura di mer*a”

“Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. E’ stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai miei figli”, comincia così la verità di Ilary Blasi sulla presunta crisi con Francesco Totti.

Ilary ha spiegato che, sin dai primi anni di fidanzamento con Totti, sono sempre uscite illazioni sulla sua storia d’amore. “La cosa che è stata vergognosa è che quotidiani nazionali e quindi di una certa credibilità hanno dato la notizia come se fosse certa e hanno fatto una gran figura di mer*a. Scusa se uso questa parola così forte come forti sono state le illazioni”, ha aggiunto ancora la conduttrice.

Ilary, poi, ha raccontato la verità anche sulla foto della ragazza accostata a Francesco Totti: “Non la conosco. Lui l’ha incontrata forse al centro sportivo e gli ha chiesto una foto con il figlio, ma questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito” – ha spiegato la conduttrice.

“Quella foto allo stadio a noi ha dato la certezze che dietro ci fosse un’organizzazione, un disegno di qualcuno perchè una foto fatta allo stadio, in prospettiva, vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Con questa foto, in mezzo a tantissime persone, riconoscono una ragazza, con tanto di mascherina, che non è un personaggio pubblico e le danno nome e cognome facendo quest’insinuazione. La foto è stata scattata il 5 febbraio e il caso mediatico scoppia intorno al 21. In quindici giorni, hanno solo questa foto? Non hanno nient’altro? visto che dicevano che questa presunta amante esisteva da mesi, per riconoscerla, lo sapevano, ma non c’è niente. Tra l’altro, mio marito si porta un’amante allo stadio con a venti metri mio figlio Christian perchè anche mio figlio va allo stadio”, ha aggiunto ancora Ilary.

Sulla smentita di Francesco Totti, poi, Ilary spiega come anche sulle parole del marito ci sia stato qualcuno che abbia avuto da ridire. “Hanno detto che la smentita è sembrata un pochino debole. A noi deboli sono sembrate le loro illazioni”.

Ilary, così, ha smentito tutto nel salotto dell’amica di Silvia Toffanin e ha concluso il tutto così: “E’ stato schifoso perchè questo è il termine da usare”.