Doccia fredda dopo il Grande Fratello Vip: “É solo un’amica”

Doccia fredda dopo il Grande Fratello Vip per i fans di una coppia-no coppia. Nella prima intervista, lui spezza tutti i sogni più romantici.

Nell’edizione del Grande Fratello Vip che si è conclusa lunedì 14 marzo con la vittoria di Jessica Selassiè sono nati davvero tanti amori. In sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, infatti, simpatie iniziali, con il tempo, si sono trasformati in amore dando vita a tre coppie che, attualmente, stanno felicemente insieme.

La prima coppia a formarsi è stata quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè che si sono innamorati follemente nella casa scambiandosi il primo bacio il 22 settembre. La seconda coppia nata nella casa del GF Vip, invece, è quella di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni il cui amore è nato tre mesi fa. Infine, la terza coppia è quella di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Dopo un interesse iniziale nato nella casa, l’amore tra i due vipponi napoletani è scoppiato fuori dalla casa. C’è, però, una coppia che i fan hanno sognato tanto e che, per ora, non si è ancora formata.

Grande Fratello Vip, la coppia non nasce: le dichiarazioni in diretta che deludono i fan

Negli ultimi due mesi del reality show condotto da Alfonso Signorini, due concorrenti hanno incollato tantissimi telespettatori davanti ai teleschermi. Per settimane, infatti, una parte dei fan del GF Vip ha sognato che esplodesse la passione tra Barù e Jessica Selassiè sui quali ha recentemente svelato la verità Soleil Sorge.

Dopo la finale del Grande Fratello Vip che ha decretato la vittoria di Jessica Selassiè, i Jerù ovvero i fan che ancora sognano la nascita di una storia d’amore tra la principessa etiope e Barù, hanno cominciato a monitorare i movimenti social dei due sperando in una frequentazione lontana dalle telecamere. A svelare, tuttavia, la verità è stato proprio Barù.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, ospite della puntata di Verissimo del 19 marzo, ai microfoni di Silvia Toffanin, ha ribadito di voler bene a Jessica, ma di vederla solo come un’amica.

“Jessica è fantastica, fa ridere, è intelligente. Si è dimostrata una persona pulita. Tra noi c’è una grande amicizia, ma non c’è stato nulla perché io non volevo. Non ci conosciamo, lei non mi conosce. In fondo credo che le sia passata la cotta per me”, ha detto Barù. Jessica, da parte sua, sempre a Verissimo, ha ammesso di essersi infatuata di Barù. Cosa accadrà tra i due?