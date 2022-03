Fiori d’arancio a Uomini e Donne: la dama più amata si sposa

La dama più amata di Uomini e Donne: fiori d’arancio per la coppia

Ah che bello l’amore. Questo sentimento è il protagonista del dating show Uomini e Donne condotto dalla bravissima Maria De Filippi.

Ogni settimana, esterne, baci e appuntamenti accompagnano la nostra settimana con una bellissima conclusione: una pioggia di petali rossi che incorniciano la coppia prima di iniziare la loro storia d’amore al di fuori dello studio.

E’ arrivato il momento anche per una delle dame più amate del programma. Uscita da poco da Uomini e Donne, è pronta per il grande passo: si sposa!

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa ha rivelato

Fiori d’arancio a Uomini e Donne: Isabella Ricci si sposa!

Isabella Ricci è entrata a Uomini e Donne per pochi mesi nel Trono Over. Nonostante sia rimasta per poco, la dama è divenuta subito una delle preferite del pubblico portando a far innervosire Gemma Galgani.

Quando la dama scese le scale per la prima volta, il pubblico l’ha notata in modo positivo definendola elegante e distinta. Inoltre, Isabella sa parlare molto bene e riesce ad analizzare qualsiasi situazioni con occhio critico senza prestare attenzioni ad antipatie e simpatie.

Per questo motivo, Gemma Galgani, che in questo momento pone domande bollenti ad un cavaliere, non ha visto di buon occhio la dama. Anche perché, Gemma ha sempre detto di seguire poco il cervello, ma piuttosto il cuore e l’istinto.

Isabella ha comunque trovato l’amore all’interno dello studio di Cinecittà con Fabio Mantovani e adesso sono felici ed innamoratissimi.

Alcune persone aveva insinuato il dubbio che la dama volesse solo stare nel parterre femminile, ma in un’intervista per il magazine del programma mette tutti a tacere.

Tra viaggi, progetti e momenti di spensieratezza, la Ricci racconta come sta andando con Fabio.

“Le cose vanno a gonfie vele, stiamo molto bene insieme e non ci dividiamo mai. Da quando ci conosciamo avrò passato massimo tre notti da sola. Noi conviviamo, la maggior parte del tempo lo trascorriamo a casa di Fabio, ogni tanto ci spostiamo a Ravenna” rivela la dama e aggiunge: “Stiamo pensando di prendere una casa fuori l’Italia, in una località dal clima mite, per trascorrerci almeno sei mesi l’anno“.

Isabella confessa anche una notizia bellissima al magazine. La dama di Uomini e Donne si sposa: “Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa per pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina. I figli di Fabio hanno preso molto bene la notizia, ma d’altronde sono ragazzi intelligenti: sanno che il padre è felice sta bene e loro, di conseguenza, lo sono per lui e per noi“.

Sono fiori d’arancio per la coppia sempre più innamorata.

L’intervista poi si sposta su Gemma Galgani e sui suoi commenti choc sull’ex fidanzato Giorgio Manetti. Isabella, sempre in modo elegante, dichiara: “Credo che Gemma non sia pienamente sincera con sé stessa. A mio avviso, ad esempio, da Massimiliano si è sentita rifiutata e credo abbia avuto una reazione troppo forte dopo una sola uscita“.

“A settantadue anni, avrebbe dovuto far pace da tempo con la ‘mancanza’ di figli. Anche io non ne ho avuti, ma se penso a questa cosa non mi viene da piangere. Certo, mi sarebbe molto piaciuto averne e ci ho provato tanto, ho tentato di adottare e non è stato possibile” conclude Isabella.

La dama amata di Uomini e Donne, Isabella Ricci, è pronta per il grande passo: i fiori d’arancio. Chissà se l’ex volto del dating show deciderà di invitare anche Gemma Galgani.

Instanews manda i suoi auguri alla coppia!